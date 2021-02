Pandemia a distrus casniciile. Rata divorturilor s-a dublat in Romania

Totusi, in anul 2020 s-au inregistrat 14.929 de casatorii, cu 8115 mai putine decat in aceeasi perioada a anului 2019.Persoanele care aleg sa divorteze cand lucrurile nu mai merg sunt in general perosane tinere, din mediul urban, cu educatie. Iar cauzele sunt din cele mai diverse. De la stres, la faptul ca nu mai simt nimic pentru persoana de langa ei, si-au gasit pe altcineva sau pur si simplu si-au dat seama ca nu sunt potriviti.Altii divorteaza din cauza ca au fost inselati, sau din cauza viciilor (alcool, droguri, etc.).“Tinerii de astazi nu mai fac compromisuri, am clienti care spun nu ma bate, nu bea, doar ca nu mai pot continua, nu este ceea ce vreau, imi irosesc viata. S-au schimbat generatiile, au alta mentalitate, nu mai stau in relatii in care nu se intampla nimic”, explica doamna avocat Lavinia Sovagau, pentru b365.ro