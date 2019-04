Poveste adevarata: In public suntem FRATI, in casa suntem AMANTI

“Am fost adoptata la varsta de 1 an, iar la 18 ani am inceput sa-mi caut familia biologica. La 32 de ani, mi-am facut un cont pe Facebook folosind numele tatalui meu biologic. La scurta vreme, Scott m-a gasit si mi-a trimis o cerere de prietenie. Apoi am inceput sa vorbim. Si asa ne-am dat seama cat suntem de asemanatori. Ne plac aceleasi culori, aceleasi mancaruri”, povesteste Katherine.Totul a luat o turnura neasteptata in momentul in care au inceput sa-si trimita fotografii.“Cand l-am vazut parca m-a lovit o caramida in cap. Scott este versiunea mea masculina. Am fost imediat atrasa de el. Nu stiam insa daca si el simte acelasi lucru”, isi aminteste femeia. Curand, cei doi au aflat ca mai au ceva in comun, in afara de mancaruri si culori: BDSM.Katherine i-a trimis lui Scott un link cu profilul ei de pe un site BDSM. A fost momentul in care si Scott i-a marturisit surorii sale ca se simte atras din punct de vedere sexual de ea. Confuzi din cauza situatiei in care se aflau, cei doi au inceput sa caute informatii si au descoperit ca nu sunt singurii care au aceasta problema carora specialistii i-au si pus un nume: Atractie sexuala genetica.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.