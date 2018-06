Rich Girls Studios, lider in industria de videochat din Romania: De la capital financiar, la capital de imagine

Acolo unde exista potential, exista si concurenta. Vorbind despre cele mai profitabile domenii de activitate din Romania, este imposibil sa nu dam peste modelele de videochat care si-au lasat joburile conventionale pentru a trai viata pe care, considera ele, o merita cu adevarat. Totusi, dorinta nu este suficienta daca in spate nu exista un partener, un sponsor care militeaza pentru conditii mai bune de munca si salarii cu mult peste minimul impus de stat. Rich Girls este studioul de videochat din Bucuresti care a reusit performanta de a primi in echipa sa tinere fara experienta pe care le-a propulsat intr-o industrie cotata la valori superioare in sfera internationala.Spre deosebire de alte domenii de activitate considerate conventionale, videochat-ul se bucura atat de aprecieri, cat si de controverse. Mai mult, printre principalele probleme de care se lovesc trainerii si specialistii in resurse umane de la Rich se numara prejudiciile dezvoltate cu privire la acest domeniu. Totusi, strategia castigatoare pentru Rich a fost intocmai sa nu stagneze si sa tina pasul cu cei mai mari competitori din strainatate, fiindca Romania a constituit un burete pentru piata de profil, astfel ca multe studiouri s-au lansat pe baza principiilor de functionare ale Rich, unul dintre primele studiouri de videochat din Romania. Rich Girls Studio din Bucuresti si-a castigat popularitatea gratie atitudinii deschise fata de modelele sale, carora le pune la dispozitie o armata de traineri specializati pe diferite segmente, pentru a le instrui si promova cu succes in online. Tinerele cu sau fara experienta ajung sa castige si cateva mii de dolari pe luna, continuand sa se dezvolte personal si profesional gratie evenimentelor la care participa frecvent.Sumele care circula in videochat sunt astronomice. Intr-o singura luna de activitate, spre exemplu, un model Rich isi poate achizitiona o masina sau poate incepe sa puna deoparte sume importante pentru apartamentul la care viseaza. Destinatia banilor este personalizata, in functie de necesitatile si aspiratiile fiecarui model. Totusi, Rich Girls este singurul studio de videochat din Romania pentru care nu doar banii conteaza.Desi pot ajunge sa castige pana la trei salarii obisnuite pe luna, tinerele nu sunt fortate sa performeze in ipostaze care le fac sa se simta incomod. De aceea, modelele Rich sunt invitate sa isi aleaga departamentul in cadrul studioului in functie de cat de deschise sau, din contra, introvertite sunt. Aceasta alegere nu le afecteaza in niciun fel veniturile, ci le perfectioneaza in zona in care se simt cel mai bine.Videochat-ul este o activitate destinata, in mod deosebit femeilor, insa fara a se specifica un tipar de frumusete. Cu toate acestea, multe studio-uri din tara si strainatate impun cerinte stricte viitoarelor modele de videochat. Rich Girls Studios este lider in industria de videochat din Romania fiindca se conduce dupa cu totul alte valori si principii. Orice tanara poate deveni model Rich, conditiile fiind sa fi implinit varsta majoratului si sa fie pregatita pentru un astfel de job.Pentru a simplifica, insa, trecerea de la un job platit cu salariul minim pe economie si unul vanat de multe romance, trainerii Rich Girls le sunt alaturi noilor modele cu sfaturi si recomandari de ajutor, de la gestionarea banilor si pana la investitii inteligente intr-o garderoba cu stil sau o locuinta luxoasa. Mai mult decat atat, studio-ul isi rasfata modelele cu tratamente de infrumusetare pentru par, ten si unghii si, in cazul celor mai indraznete dintre ele, frumusetea pe muchie de cutit poate sa devina realitate.In videochat sunt vehiculate cele mai mari salarii, dar si cele mai bune conditii de munca, potrivit unora dintre cele mai cunoscute modele de videochat Rich. Aceasta industrie a dovedit ca este una de viitor, tinand cont de dezvoltarea fulminanta a Rich Girls Studios de la infiintare si pana in prezent.Banii, faima si conditiile luxuriante atrag ca un magnet tinerele, insa si modele experimentate care au ales Rich pentru avantajele pe care le ofera in raport cu alti competitori. Rich Girls Studios este lider in industria de videochat din Romania, sub egida sa activand modele din toata tara, multe atrase in capitala de luxul celor trei locatii ultracentrale.