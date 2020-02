Semne care arata ca suferi de oboseala mentala si cum o combati

Aceasta tulburare poate aparea dupa perioade de stres, anxietate, depresie sau alte evenimente dificile din viata ta. Conform informatiilor de la Universitatea din Goteborg din Suedia poate fi depistata daca ai urmatoarele simptome:- activitati precum cititul, privitul televizorului sau discutiile cu mai multe persoane te obosesc atat de tare incat ai nevoie de o pauza pentru a continua sa le faci- nu te poti concentra si ai dificultati in a-ti aminti lucruri pe care le ai de facut- simti ca gandesti foarte incet si procesezi greu informatiile pe care le primesti- ai probleme in luarea deciziilor sau planificarea lucrurilor pe care le ai de realizat- este din ce in ce mai dificil sa faci fata stresului- simti presiune asupra ta- esti iritat si deranjat chiar si de cele mai mici zgomote- esti sensibil si mai vulnerabil, chiar plangi foarte usor- desi dormi, te simti tot obositDaca ai identificat cel putin trei dintre aceste simptome la tine, este posibil sa suferi de oboseala mentala.In primul rand trebuie sa iei o pauza de la activitatile intelectuale si sa incerci sa te relaxezi si sa dormi cat mai mult. De asemenea, poti apela si la cateva remedii naturiste, care contin antioxidanti puternici, vitamine si minerale. Iata cateva dintre acestea:Amesteca o banana cu doua linguri de fulgi de ovaz, inmuiati anterior intr-o cana cu apa calda, si adauga peste ele doua linguri de miere. Peste toate acestea, adauga lapte degresat si scortisoara. Amesteca-le intr-un blender si bea acest preparat rece dimineata.Ai nevoie de un mar verde, o jumatate de felie de sfecla, o jumatate de castravate, un pahar cu apa si un morcov. Spala toate ingredientele si taie-le bucati mici. Mixeazea-le si bea sucul dimineata. Te vei simti mai energic pe parcursul zilei.Consumul acestei infuzii te ajuta nu numai sa dormi bine, dar ajuta si creierul sa isi incarce bateriile. Are proprietati relaxante, antidepresive si ajuta la odihna.