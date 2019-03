Stiati ca? Cele mai bizare 6 lucruri despre sex

Vibratorul nu a fost nici pe departe considerat o jucarie sexuala atunci cand a fost inventat, ci un… medicament. Masinaria (caci in secolul XIX cand a fost construit era destul de mare) era folosita in tratarea femeilor care sufereau de isterie.Sperma contine zinc si calciu. Ambele minerale au un rol binecunoscut in prevenirea cariilor dentare.Vibratorul iepuras (pe care il folosea si Charlotte in Totul despre sex) a capatat aceasta forma intrucat in Japonia – tara in care a fost creat – erau interzise instrumentele sexuale in forma de penis.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.