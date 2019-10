STUDIU 1 din 3 barbati crede ca prin casatorie femeia devine servitoarea lui

Potrivit cercetarii, barbatii inceteaza sa mai faca treburi casnice in momentul in care se casatoresc. In timp ce traiesc singuri, barbatii fac de toate: de la calcat, mancare pana la cumparturi sau alte treburi casnice. In momentul in care incep sa isi imparta viata cu o femeie, acestia uita complet de ceea ce faceau inainte.Omul de stiinta Sigma Dos a întrebat bărbați și femei cu vârsta peste 18 ani despre patru situații de muncă la domiciliu. Atât in viata singura, cât si in ​​cuplu cu sau fără copii, există întotdeauna mai multe femei decât bărbați care se implica in treburile gospodăriei. Radiografiile de date în interior: cu 10% mai multe femei (79%) decât bărbații (69%) cumpără în mod regulat produse alimentare și alte produse de uz casnic; 29% mai multe femei (79%) decât bărbații (50%) gătesc; Cu 35% mai multe femei (79%) decât bărbații (45%) curăță casa, iar 44% mai multe femei (70%) calca haine fata de (26%) barbati.