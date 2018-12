Studiu: Barbatii care stiu sa gateasca sunt mai buni la pat

Cu ajutorul mirosurilor, savorilor, texturilor, ambele sunt capabile sa provoace placeri nebanuite. Bucatarii au devenit foarte populari in lumea feminina pentru ca, potrivit ultimului studiu, acesti barbati sunt cei mai buni la pat.Potrivit unui studiu realizat de compania One Poll, in cadrul caruia au fost intervievate 15.000 de femei, din 20 de tari diferite, reprezentantele sexului frumos au dezvaluit ca au avut parte de experiente sexuale fantastice cu iubitorii bucatariei. Iata motivele:Barbatii care stiu sa gateasca au in primul rand foarte multa rabdare si isi doresc ca mancarea lor sa iasa perfect si sa satisfaca musafirii. Aceeasi rabdare ii caracterizeaza si in pat.Acestora le place sa isi satisfaca partenerele cu un preludiu incitant, cu mângâiri, sărutări, îmbrățișări, șoapte și chiar mușcături sexy.Pasiunea pentru mâncare ii trădează, când sunt cu o femeie, acesti barbati nu se tem să guste trupul partenerului din cap până în picioare.Sunt iubitori de texturi, le place să simtă fiecare particica a corpului unei femei. Este ca și cum s-ar bucura de fiecare fel de mâncare încet pentru a lasa la urma desertul.Un bucătar-șef nu serveste niciodata mancare altora inainte de a o gusta. Deci este normal sa te faca si in pat sa te simti in extaz. Lor le place sa simta tot corpul partenerei. Trebuie sa exploreze pentru a se simti in siguranta.Experiența este cuvantul care ii caracterizeaza pe bucatari. Ei știu să-și miște limba la toate vitezele. De asemenea, o fac cu echilibru, pentru că știu că nu trebuie să se umezească într-un mod exagerat.Bucatarii sunt foarte atenti la detalii si le place sa aprecieze ceea ce vor manca. Deci complimentele nu vor lipsi.