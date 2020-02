Studiu: barbatii cu burta sunt cei mai buni la pat

Potrivit cercetarilor, barbatii cu burtica sunt mai buni la pat intrucat tind sa aiba o rezistenta mai mare. Uitati asadar de abdomen plat sau brate puternice. Un barbat dolofan va poate oferi cele mai tari senzatii in pat.In cadrul studiului au fost analizati 200 de barbati. In urma cercetarilor, s-a descoperit ca indicele de masa corporala si performantele sexuale sunt in stransa legatura. Astfel, barbatii cu indice de masa corporala mai mare au avut o rezistenta de 7,3 minute in pat. In medie, timpul mediu de „rezistenta” a unui barbat in pat este de 5,4 minute, potrivit unui studiu realizat in 2005, publicat in Jurnalul de Medicina sexuala din SUA.