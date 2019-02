STUDIU: Femeile iubite de soti se ingrasa cu mai mult de 4,5 kilograme

Un studiu recent a aratat ca femeile care sunt iubite de partenerii de viata au sanse mai mari sa se ingrase cu aproximativ 4,5 kilograme.Potrivit dr. Carolina Pérez, nutriționist la Unitatea de Obezitate din Quirónsalud Murcia, caștigarea în greutate este o reflectare a faptului că oamenii sunt iubiți și au o relație de dragoste stabilă.Dar de ce dragostea se reflecta in greutateAcelași specialist a spus că kilogramele în plus sunt rezultatul schimbărilor în obiceiurile alimentare și al timpului petrecut pentru a fi cu cuplul și familia, în loc să practicăm exerciții fizice.„Când avem un partener, mai ales la inceput, iesirile in oras la masa sunt mult mai dese, iar acest nou obicei ne tine departe de rutina si obiceiurile alimentare normale, toate acestea rezultand cu castigarea in greutate.O alta cauza a unui posibil câștig în greutate este că unele femei, în special cele cu varsta cuprinsa intre 30 si 35 de ani, se relaxează în aspectele legate de îngrijirea fizică, fapt legat de sosirea copiilor și implică, de asemenea, sarcina, lipsa de timp pentru pentru miscarea zilnica, gatitul, etc.Pentru bărbați, o situație similară se produce deoarece prin asumarea mai multor obligații casnice și familiale au mai putin timp pentru a face sport.Specialistul recomanda astfel practicarea activitatilor fizice prin mersul pe jos in aer liber sau practicarea activitatilor fizice in cuplu.Fie că partenerii manca impreuna acasa sau in oras, nutriționistul recomandă alegerea băuturilor alcoolice sanatoase, cum ar fi vinul, sampanie sau bere și să mănânce cu moderație, fara fast-food și caute restaurante care oferă opțiuni mai sănătoase.