Studiu: La ce ore vorbesc cel mai des barbatii cu amantele, ca sa nu fie prinsi de sotii

Potrivit unui studiu recent, barbatii care isi insala sotiile au un program bine stabilit pentru a discuta cu amantele. Barbatii care insala se trezesc inca de dimineata cu gandul la amanta si isi petrec aproape intreaga zi la momentul in care o vor intalni.La studiu au participat babrati care erau casatoriti de mai mult de 10 ani. Psihologii spun ca aceasta este perioda in care cei mai multi barbati renunta la monogamie, chiar daca au o relatie buna cu partenera de viata. Studiul a aratat ca 33% din barbatii infideli nu isi iau energia din cafeaua pe care o beau dimineata, ci ei se simt mai plini de viata prin gandul ca isi vor intalni sau vor vorbi cu amanta.Printre motivele infidelitatii barbatilor se numara cel mai adesea rutina, monotonia ca dimineata se trezesc langa acelasi partener, dar si noutatea pe care o aduce o relatie extraconjugala. Potrivit datelor studiului, 44% din barbatii chestionati au declarat ca au avut relatii extraconjugale ce au durat un an sau mai putin, de aceea nu este surprinzator nici faptul ca gandurile lor se indreapta cel mai adesea catre amanta, si nu catre partenera de viata, imediat ce se trezesc.92% din barbatii care au participat la studiu au un job, iar 46% din acestia se trezesc sa mearga la munca intre ora 5 si 6 dimineata, prea devreme totusi pentru a vorbi cu cineva. Totusi, 27% din barbati au declarat ca vorbesc cu amantele de la locul de munca, iar 25% cand ies de la munca. In ceea ce priveste modul prin care vorbesc, 55% din barbati au declarat ca le trimit mesaje amantelor, in special dimineata, pentru a le ura o zi buna.Studiul a mai aratat ca barbatii infideli le scriu amantelor sau vorbesc cu ele la telefon o data sau de doua ori pe zi. 42% din barbati au marturisit ca vorbesc si cu sotiile de aproape doua ori pe zi pentru a mentine un echilibru in relatii.Cu toate acestea, se pare ca sotiile sunt mai importante. Mai mult de jumatate dintre barbatii care au fost chestionati au declarat ca de cele mai multe ori intrerup o intalnire de la munca pentru a le raspunde sotiilor la mesaje sau la telefon, in timp ce 73% nu fac acelasi lucru si pentru amanta.1. În timpul programului de lucru - 27%2. Când părăsesc locul de muncă/cand merg la serviciu - 25%3. La trezire - 15%4. Noaptea - 15%5. În timpul micului dejun - 8%6. La intoarcerea acasă de la serviciu - 5%7. În timpul mesei - 5%