Sunt oamenii egoisti mai fericiti si mai sanatosi? De ce trebuie sa te ocupi si de tine insuti

Egoistii sunt acele persoane care ii trateaza pe ceilalti rau, nu au prieteni adevarati si nu pot iubi. Corect? NU! Este total gresit! Cu totii am fost educati ca a te pune pe primul loc, ati urmari si indeplini nevoile este ceva rusinos. Drept rezultat, am pus nevoile altora deasupra si mai ales in detrimentul starii noastre debine. Partea proasta este ca nu poti avea grija de altii daca n-ai mai intai grija de tine.Iata 6 lucruri de care sa-ti aduci aminte inainte de a te simti egoist pentru ca te ocupi de tine insuti.Sa fii egoist inseamna ca te conectezi cu tine insuti, sa-ti faci placerile, sa te distrezi si sa te iubesti. Atunci nu vei mai avea nevoie de altii ca sa te trateze bine, pentru ca tu insuti te vei tratacorespunzator. Iar cand tu esti bun cu tine, automat vei fi si cu ceilalti oameni, iar ceilalti oameni vor fi buni cu tine.Sa incerci sa-i faci fericiti pe ceilalti este reteta ideala pentru acumulare de stres, frustari si dezamagiri. Oamenii sunt diferiti, asa ca este fundamental imposibil sa-i multumesti pe toti. Inplus, daca ii pui tot timpul pe ceilalti pe primul loc, nu vei putea sa-ti traiesti propria viata asa cum iti doresti.Cand ai o singura persoana de multumit, pe tine insuti, deciziile se iau mult mai usor. Asta nu inseamna neaparat ca stii din prima ce vrei sau ce ai nevoie. Trebuie sa te obisnuiesti sa teasculti, sa te racordezi la propriile nevoi si dorinte, apoi iti vei gasi busola interioara care te va duce pe drumul cel bun.