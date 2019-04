Tehnici pentru un sarut de megasenzatie

In primul rand, retine faptul ca nu exista “sarutul perfect”; orice sarut poate fi perfect intr-o anumita ipostaza, intre doi anumiti parteneri, intr-un anumit moment. E o chestiune pur subiectiva si de conjunctura, evident. Totusi, daca nu esti multumit/a de felul in care se“intampla” sarutul intre tine si partener/a, noi propunem cateva idei care te-ar putea ajuta sa traiesti “senzatia” aia de neuitat, sarutul perfect care ofera atata emotie si placere oamenilor.Noi va reamintim ca atunci cand vine vorba despre sarut, in mod clar vorbim despre ceva pur subiectiv. Ceea ce functioneaza cu anumiti parteneri poate fi respingator pentru altii. Sarutul e in functie de preferintele fiecaruia.Foloseste un exfoliant special pentru buze pe care il poti intinde eficient cu o periuta veche de dinti. Apoi aplica un balsam de buze care sa le inmoaie si sa le hraneasca corespunzator si totodata sa previna cojirea si exfloierea buzelor tale.Nu te apuca sa mananci ceapa sau usturoi cand stii ca o sa ai parte de actiune. Si nu ne referim la ziua curenta! Atentie mare, ceapa si usturoiul se simt in respiratie timp de cel putin 24 de ore! Degeaba incerci sa faci mirosul sa dispara cu pasta de dinti si periuta sau cu guma de mestecat mentolata. Mirosul nu vine din gura, ci din stomac si chiar sange, care ramane puternic impregnat timp de 24-48 de ore cu mirosurile respective.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.