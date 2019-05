Top 10 minciuni pe care femeile le spun barbatilor

Minciuni similare: Nu e asa de scump!, N-am cheltuit decat…!, Nu e noua, o am de secole!Adevarul: A costat mai mult decat imi puteam permite, dar incec sa uit.De ce? Femeile apeleaza la aceasta minciuna pentru ca, in realitate, se simt vinovate ca au dat o avere pe ceva si, mai mult decat atat, urasc sa recunoasca asta, mai ales in fata partenerului, de frica sa nu fie criticate. Asa ca este mult mai simplu sa se laude ca a fost un chilipir.Citeşte continuarea pe Sfatulparintilor.ro

