Vrei sa atragi sufletul pereche? Iata ce trebuie sa faci

La fel ca si iubirea de sine, nu-i poti intelege pe ceilalti sau sa te astepti sa fii inteles daca tu insuti/ati nu ai avut nicio analiza introspectiva. Trebuie sa patrunzi adanc si sa descoperi acele secrete pe care nici macar tu nu le stiai inainte despre tine. Pentru a atrage sufletul pereche trebuie sa realizezi si sa apreciezi persoana care ai fost, esti si doresti sa devii. Cunoscandu-te pe tine vei atrage alte persoane care, au facut, de asemenea aceasta calatorie pentru a-si intelege punctele tari, slabiciunile, ce le place, ce le displace si personalitatea in general.Este dificil sa-ti intalnesti sufletul pereche daca, intotdeauna, spui nu situatiilor noi ori oportunitatilor. Daca constientizezi ca procedezi astfel, invata sa incepi sa te deschizi catre viata. Asta nu inseamna ca trebuie sa spui da atunci cand instinctele tale te indeamna sa faci exact pe dos, ci doar sa iti asumi mai multe riscuri. Ia cursuri de dans, daca visezi la asta de multa vreme, muta-te in alt oras, daca simti ca este pasul potrivit sau doar iesi cu prietenii in oras. Viata trebuie savurata, asa ca incepe sa traiesti.Poti intalni oameni in cele mai surprinzatoare si bizare moduri si asta pentru ca-ti asculti intuitia. Urmarirea instinctelor inseamna sa faci ceea ce simti ca este corect desi nu ai nicio explicatie logica pentru asta. Poate te simti imboldit sa mergi intr-un loc anume ori sa iei legatura cu un vechi amic fara niciun motiv, doar pentru ca intuitia iti spune sa o faci. Asculta-ti intuitia care nu vrea decat sa-ti dea o mana de ajutor pe drumul vietii.