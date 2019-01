5 obiceiuri in cuplu la care sa renunti in 2019

Iata 5 obiceiuri la care sa renunti in 2019.Daca tot ai gasit pe cineva cu care ai inceput o relatie, nu mai e nevoie sa iesiti in ora, nu? GRESIT! Fa rezervare la restaurant, iesiti la o cina romantica sau la un film. Nu scapati din vedere romantismul in relatie.Daca petreci mai mult timp vorbind despre relatie decat avand o relatie, e ceva in neregula. E drept ca si comunicarea are rolul ei in consolidarea relatiei, insa intrebari de genul Ce vom face peste 5 ani? sau Ce ai vrut sa spui cand ai spus X?, s-ar putea sa saboteze relatia. Data viitoare cand sunteti impreuna, concentrati-va pe prezent si ingrijorati-va mai putin cu privire la viitor.Te distreaza tachinatul? Iti tachinezi partenerul in legatura cu noua tunsoare, cu hainele, cu modul in care mananca, cu job-ul, cu masina, cu periuta de dinti, ochelarii de soare?Citeste continuarea pe Sfatulparintilor.ro