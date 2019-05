Ce asteptari au femeile de la inelul de logodna ?

In lumea moderna in care traim, este foarte des intalnita situatia ca un cuplu sa fie impreuna multi ani, sa locuiasca in acelasi spatiu si poate chiar sa cumpere un apartament impreuna pana se deschide discutia despre casatorie. In acest context, perspectiva asupra unui inel de logodna este simpla: femeile isi doresc pur si simplu un inel de logodna care sa marcheze pasul spre o noua etapa a relatiei.Inelul de logodna are o simbolistica bogata in cultura si societatea noastra. Indiferent daca suntem de acord sau nu, inelul de logodna si nunta simbolizeaza o anumita etapa de tranzitie in viata noastra - trecerea de la stadiul de adult tanar la cel de cuplu stabil si poate chiar familie cu copii.Aceste sensuri simbolice nu pot fi date cu usurinta deoparte si nici ignorate, mai ales cand parintii, bunicii, fratii, verisorii si prietenii sunt cu ochii pe cuplurile stabile in timp si aduc vorba destul de des despre logodna si nunta.Un alt simbol al inelului de logodna este faptul ca cineva te doreste destul de mult pentru a vrea sa isi construiasca o viata alaturi de tine si sa se casatoreasca. Aceste lucruri sunt atat de bine tatuate in mintea noastra inca din copilarie, incat este greu sa fie ignorate pur si simplu.Ce asteptari are o femeie de la inelul de logodna pe care urmeaza sa il primeasca? Conteaza pretul de pe eticheta, magazinul de unde este cumparat sau marimea diamantului? Cat de realiste si practice sunt aceste asteptari?In trecut, regula salariului spunea ca pretul inelului de logodna sa fie egal cu salariul pe trei luni al barbatului. Asta era mesajul de marketing al caselor de bijuterii. Evident, acum banii au alta valoare iar cheltuielile sunt mult mai numeroase si de mare valoare, ceea ce ar face toatal nerealista asteptarea ca un barbat sa cheltuiasca trei salarii pe un inel de logodna.Din aceasta perspectiva, vestea cea mai buna este ca exista posibilitatea de a cumpara online un inel de logodna cu diamant foarte frumos, montat in aur galben, care sa nu coste trei salarii ale viitorului sot ci mult mai putin. Convinge-te verificand oferta casei de bijuterii online BIJUTERIA STIL, furnizor oficial al casei regale a Romaniei.Marimea conteaza pentru o multime de lucruri, insa nu si pentru inelul de logodna. Atata vreme cat diamantul inelului de logodna nu este ridicol de mic, orice alta marime este buna si apreciata de viitoarea sotie. Realitatea este ca majoritatea femeilor prefera sa cheltuie banii pe ceva mai practic, cum ar fi avansul la o casa sau o calatorie deosebita sau o masina de familie. Marimea si constructia inelului de logodna nu mai are rolul de a impresiona familia si prietenii, ci de a marca trecerea la o noua etapa a unui cuplu stabil si frumos, cu valori comune si planuri de viitor.Poate ca in mod subconstient femeile compara marimea inelului de logodna cu cel al colegelor si prietenelor, insa asta se intampla in mod tacut, pasiv, fara prea multe remarci inafara de cele politicoase.Exista situatii in care femeia accepta un inel de logodna cu zirconia alaturi de promisiunea ca va primi unul cu diamant atunci cand viitorul sot va avea un loc de munca stabil si mai bine platit. Aceasta situatie nu este tocmai placuta, caci parintii vor intelege ca fiica lor nu merita un inel de logodna cu diamant. Este o chestiune legata de cultura societatii noastre.Mai exista inele de logodna cu zirconia ce imita inelele scumpe ale caselor de bijuterii consacrate, cum ar fi Tiffany. Nici aceasta nu este o solutie buna, din motive evidente.Asadar, decat o imitatie regretabila mai bine un inel de logodna clasic, cu diamant nici prea mare dar nici prea mic. Magazinul online de bijuteriide calitate la preturi accesibile. Asadar, ce conteaza cu adevarat in materie de inele de logodna? Conteaza ca barbatul se gandeste serios la cererea in casatorie, ca organizeaza un moment deosebit ce va ramane in istoria cuplului, nu doar pune cutia pe masa. Conteaza ca inelul sa nu fie murdarit cu sangele celor implicati in industria de prelucrare a diamantelor.Inelul de logodna vorbeste, dincolo de cultura propusa de reclame si cultura societatii in care traim, despre cultura familiei in general. Inelul de logodna o face pe femeie sa se simta dorita, ca are valoare in fata partenerului, ca inseamna ceva pentru viitorul sot. Poate ca pare un cliseu, insa conteaza cat de mult efort (ne-financiar) se pune in cererea in casatorie si inelul de logodna.