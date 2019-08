Ce vinuri romanesti sa alegi atunci cand vrei sa petreci o seara romantica cu iubitul tau?

Orice relatie trebuie sa fie din cand in cand "condimentata" cu momente speciale. Daca vrei sa petreci o seara romantica cu iubitul tau, atunci este necesar sa te asiguri ca decorul, preparatele culinare si bauturile alcoolice sunt pe placul lui.Cea mai cautata bautura alcoolica atunci cand vine vorba despre o cina romantica este vinul, iar, din fericire, in Romania vei gasi o gama variata, la cele mai avantajoase preturi. Daca partenerul tau de viata este pretentios in privinta bauturilor alcoolice, atunci cand vrei sa il impresionezi cu o seara romantica, ai grija sa alegi tipul potrivit de vinuri romanesti. Avand in vedere ca exista o multime de sortimente, in randurile de mai jos, iti prezentam treiperfecte pentru o seara in doi:Vinurile Tarla sunt un proiect unic in Romania. Acestea reprezinta o serie de cupaje de excelenta, complementare, destinate atat iubitorilor de vin, cat si celor care cred in traditia viticulturii romanesti. Specialistii Beicevrei au selectat pentru tine vinuri romanesti de exceptie de la crame consacrate si dedicate calitatii, iar acesta este, fara indoiala, unul dintre ele. Vinul Tarla 201 rosu este maturat 100% in butoaie de stejar romanesc si frantuzesc. In plus, are un gust savuros, catifelat si in acelasi timp vivace, cu tanini puternici si un grad de alcool ridicat, dar bine integrat. Acest vin romanesc are un miros intens si arome de fructe rosii coapte, urmate de note usoare de condimente. Expertii recomanda ca acest vin sa fie servit la o temperatura 18 - 20° C, alaturi de preparate culinare din carne rosie, vanat usor condimentat, branzeturi maturate sau semimaturate etc. Pe Beicevrei.ro il vei gasi la pretul de 62,09 Lei.Acest vin este produs prin culesul selectiv al strugurilor din cele mai valoroase parcele de Cabernet Sauvignon, Merlot si Feteasca Neagra. Flamboyant se numara printre cele mai bune vinuri romanesti, cu arome bogate si frumos echilibrate. Daca vrei sa ii pregatesti o cina romantica iubitului tau, trebuie sa stii ca acest vin se potriveste cu preparate pe baza de carne rosie sau carne de vanat la cuptor. Temperatura optima de servire a vinului Flamboyant este de 18-19° C si poate fi gasit la pretul de 180,64 de Lei peFiind unul dintre cele mai apreciate vinuri romanesti, Apogeum Feteasca Neagra este o adevarata desfatare a simturilor. Acesta este un sortiment de vin cu o identitate unica care exploreaza toate nuantele soiului Feteasca Neagra. Incearca-l si te vei bucura de arome bogate de prune afumate, fructe negre, visine, condimente si ciocolata neagra. Se recomanda ca acest vin romanesc sa fie servit la 14-17° C, alaturi de preparate din carne rosie, branzeturi si deserturi pe baza de ciocolata amaruie. Rasfata-ti partenera de viata si comanda acest vin de la magazinul online Beicevrei.ro la pretul de 190,40 de Lei.