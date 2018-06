Cum sa ai o relatie fericita si de lunga durata?

Dacă ai avut norocul de a cunoaște o persoană demnă de încredere, care a reuși să te facă să te îndrăgostești, nu mai rămâne decât să faci în așa fel încât să o păstrezi alături de tine cât mai mult timp. Pentru a avea o relație fericită trebuie să ții cont de anumite aspecte care contribuie la acest lucru, dar și de anumite lucruri, ce trebuie evitate, pentru că sunt greșeli care distrug repede o relație.Atunci când abia ai cunoscut o persoană nu trebuie să faci dezvăluiri personale exagerate. Prea multă încredere nu ajută, poate diminua sentimentul de apropiere. Sunt oameni care fac dezvăluiri prea mari din primele zile de relație, unele chiar prea intime și astfel sunt percepuți greșit, că nu ar avea încredere în sine. Astfel de persoane pot fi înțelese ca fiind instabile emoțional și astfel le scade din farmecul personal, din atractivitate.Experții spun că dezvăluirea de sine poate ajuta în procesul de atracție dintre două persoane, dar dacă este prea intimă nu este bine. Indicat este ca dezvăluirile să se facă treptat, pe parcursul relației, pentru că trebuie să fie primite empatic. Când se fac dezvăluiri trebuie să apară și dorința de a face mărturisiri de acest fel și din partea celeilalte persoane.Atunci când devii conștient că cineva te place cu adevărat, este clar că se aplică reciprocitatea în relație. De exemplu, dacă tu zâmbești cuiva și acea persoană îți zâmbește, înseamnă că îți răspunde la fel. Așa este și în relația de dragoste, trebuie să răspunzi cu aceleași sentimente. În cazul în care dispare acest lucru, relația începe să se strice treptat. Ambele părți implicate în relație trebuie să-și împărtășească reciproc aceleași emoții.Pentru a avea o relație frumoasă trebuie să ai și contacte sociale, să ieși cu prietenii. Experții în relații consideră că acest lucru este important pentru a-ți menține relația. Distracțiile în grup sunt relaxante, deconectante, au rolul lor în consolidarea relației. Pentru aceasta poți organiza mici petreceri cu muzică și dans, la care să aduci și o cameră fotografică depentru a face poze haioase.Foarte important este să-ți petreci timpul cu prieteni care au relații fericite, de durată. Atunci când ai un anturaj format din cupluri fericite, acest lucru devine molipsitor și sunt șanse mari ca și ție să-ți meargă relația. De asemenea contează și modul cum îți tratezi partenerul, trebuie să fii atent cu el, să-i faci complimente, acest lucru dispare încet, din cauza obișnuinței în relație. Dacă nu vă mai complimentați reciproc și în plus vă criticați, lucrurile dintre voi devin din ce în ce mai deprimante. O relație poate dura dacă are loc între persoane care au. Astfel de persoane relaționează și comunică mai ușor, se simt mereu în largul lor, nu se jenează să facă dezvăluiri despre ele. Desigur, este o deosebire între stima de sine și aroganță. Un om arogant va ține pe ceilalți oameni cumva la distanță, iar în ceea ce privește persoana dragă, chiar și față de ea se va simți superior. Acest lucru va duce treptat la distrugerea relației. Atracția reciprocă dintre ei este redusă mult de această atitudine arogantă. Comportamentul unui om arogant nu face decât să îndepărteze oamenii și să strice relațiile.În societatea de azi, oamenii au tendința de a deveni aroganți prin faptul că au mașini de lux, apartamente, un potențial ridicat de a câștiga bani, etc. Toate acestea atrag la început, dar caracterul arogant va afecta relația. Oamenii sunt încântați să aibă un partener care are o situație materială bună. Acest lucru este explicat de experți prin faptul că încă de mici copiii învață acest lucru, ei sunt atrași de adulții care le dăruiesc jucării. Este vorba de asemenea și despre disponibilitatea unei persoane, de a da ceva sau de a avea timp pentru cineva. Dacă o persoană este mai puțin disponibilă, ea devine mai provocatoare și relația poate fi uneori mai îndelungată.Și femeile ajung să aibă o astfel de atitudine ușor arogantă din prea multă stimă de sine, astfel ele își afișează frumusețea și calitățile, se laudă cu ceea ce au realizat în relațiile cu alte persoane.