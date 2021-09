Cum sa-ti iubesti partenerul asa cum are el nevoie

Ce este dragostea? Te-ai intrebat vreodata? O fi vreo forta subtila care iti acapareaza sufletul si ti-l domoleste usor, dar sigur? Sau poate este o simpla reactie chimica la nivelul creierului? Noi credem ca este mai mult de atat, iubirea si semnificatiile sale multiple reprezinta creativitate si bunatate. Deoarece poate fi exprimata in atat de multe moduri, ii poate lasa deseori pe oameni dezamagiti. Asta pentru ca nu au inteles ca in profunzimea ei, prinde atatea forme si valente cate stele sunt pe cer. Pe baza unor medii si a unor viziuni despre lume diferite, oamenii simt dragostea si o arata intr-o multitudine de moduri contrastante. Daca tu si partenerul comunicati dragostea in acelasi mod, veti avea mai mult ca sigur o relatie implinita. Daca, in schimb, lucrurile nu stau chiar asa de roz, o discutie sincera rezolva multe greutati.Potrivit psihoterapeutului Gary Chapman, autorul cartii „Cele cinci limbaje ale iubirii”, exista cinci moduri de baza de a comunica iubirea TA partenerului de langa tine. Pentru o relatie frumoasa in doi este bine sa iti cunosti limbajul iubirii si profilul de manifestare intr-un mod obiectiv si sincer. Daca ai facut acest lucru, cunoaste-l pe cel al sotului sau iubitului tau. In felul asta vei descoperi minunate cai de a-ti intari relatia.Ana si Sorin sunt logoditi si urmeaza sa se casatoreasca. Un singur lucru pare Sorin ca tot amana, desi si-a dat seama ca logodnica sa isi doreste foarte mult acea pereche de verighete din aur alb vazute impreuna intr-un magazin de bijuterii. Azi, in schimb, vine hotarat acasa cu acestea, surprinzandu-si iubita, clar emotionata. Sunt persoane al caror limbaj afectiv este cel al darurilor. Ceea ce conteaza este ca te-ai gandit la persoana respectiva si ca ti-ai concretizat gandul oferindu-i un cadou, in chip de exprimare a iubirii tale. Dialectele acestui limbaj imbraca forme variate, de la floarea pe care fetita ta ti-o ofera cand vii la gradinita dupa ea, pana la cina delicioasa pe care ti-a pregatit-o sotul dupa o zi grea de munca.Ai observat cat de mult conteaza un feedback pozitiv pentru cel de langa tine? William James, un psiholog american, afirma ca „cea mai profunda nevoie omeneasca este, probabil, aceea de a fi apreciat, de a-ti fi recunoscute meritele”. „Te iubesc” este afirmatia prin care iti manifesti iubirea fata de o persoana al carei limbaj afectiv este cel al declaratiilor. Daca esti alaturi de un partener care are nevoie de cuvinte de afirmare pentru a se simti iubit, atunci asigura-te ca le spui in cuvinte sau in scris. Cu siguranta va aprecia! De asemenea, incurajeaza-ti iubitul, pe un ton frumos. Nu confunda rugamintile cu poruncile si practica recunostinta alaturi de acesta.Activitati comune, timp de calitate in doi - daca acestea suna bine pentru tine tocmai ce ti-ai dat seama care este limbajul iubirii tale. In societatea actuala timpul este unitatea de masura cea mai valoroasa, iar pentru unii, este esentiala. Daca partenerul apreciaza cinele in doi, excursiile in doi, plimbarile cu bicicleta sau weekendurile in care gatiti impreuna, se prea poate sa-i fi descoperit modul in care iubirea ii pulseaza in inima.Tine cont ca orice lucru, detaliu pe care il faci ca sa-i usurezi viata omului drag intra in aceasta categorie. De la treburile gospodaresti care de multe ori te deranjeaza, platirea facturilor la timp, cumparaturile de dupa o zi grea de munca pana la un masaj la picioare, desi ti-e somn si ai vrea sa dormi sunt lucruri care conteaza. Mai ales pentru cineva care apreciaza asa-numitele servicii.Imbratisarile, saruturile sau raportul sexual sunt metode prin care ii poti comunica iubitului cat de mult tii la el. Inca de mici, tanjim dupa apropierea umana, dupa imbratisarea mamei, iar studiile au demonstrat ca persoanele care n-au primit in copilarie dovezi de iubire nu vor reusi sa se dezvolte afectiv si emotional in perioada adulta. De altfel, contactul fizic poate consolida sau poate distruge o relatie. Acesta poate transmite ura sau iubire. Persoana al carei limbaj este contactul fizic va reactiona la acest mesaj instantaneu. Trebuie doar sa incerci!a.Sursa foto: Pexels