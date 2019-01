Iubitul tau e pasionat de sporturi extreme? Cum sa-i faci Ziua Indragostitilor mai frumoasa

Daca sportul este limbajul preferat al iubitului tau, atunci expertii Complice.ro recomanda una dintre experientele-cadou care implica antrenamente cu sportivi celebri. Printre ei se numara Andrei Rosu, Marian Dragulescu sau Victor Hanescu ori Alex Ciocan. Dincolo de o lectie in zona sportiva in care activeaza si de un antrenament care ii va face gelosi pe toti prietenii lui, iubitul tau va avea parte si de o sesiune de coaching care ii va da un plus de incredere.Ce spui insa daca plusezi si ii oferi o experienta plina de adrenalina... in aer? Unul dintre cele mai spectaculoase cadouri-experiente este Up in the Air de la Complice.ro, care implica un survol cu elicopterul, un zbor cu balonul cu aer cald si un salt in tandem de la inaltime, cu parasuta. O experienta completa, despre care va vorbi cu siguranta mult timp.Sau, daca prefera motoarele, consultantii in cadouri-experiente recomanda cursele pe circuitul de raliu, cursele moto in poligon, cursele unde EL devine un adevarat pilot de curse prin intermediul VR (virtual reality), de kart si lista poate continua. Bonus: toate aceste experiente pline de adrenalina vin la pachet cu relaxarea necesara, la SPA, la o cina romantica, la un pahar de vin...Cum sa nu te iubeasca?