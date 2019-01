VESTE BUNA! De ce cuplurile care se cearta de fapt se iubesc mai mult. Parerea psihiatrilor

Conform studiilor recente realizate de Universitatea din Michigan, a te simti cand si cand iritat unul pe celalalt in casnicie este aproape intotdeauna semnul faptului ca sunteti activ implicati in relatia de cuplu, ca va pasa unul de celalalt, ca nervii indica tocmai dorinta rezolvarii unei anumite probleme comune. Cand celalalt te enerveaza pentru un motiv anume, aceasta traire este cu mult mai mult decat indiferenta cauzata de o relatie aflata in pragul finalului. Specialistii ne recomanda ca intai de toate sa retinem acest important aspect: cand ne certam nu inseamna ca relatia de cuplu nu va evolua intr-o directie buna. Multa lume tinde sa se ingrijoreze ca nu e liniste si pace mereu in cuplu, iar acesti cercetatori americani tocmai asta ne spun, ca o asemenea relatie plata si lineara fara contradictii si momente mai tensionate, tinde sa devina asa de plicticoasa incat sa duca la stingerea interesului reciproc.„Cand ai momente de iritare pe partener pe care ti le exprimi, inseamna ca ai devenit confortabil in relatie ca sa iti expui sincer trairile si punctul de vedere, tocmai pentru ca iti pasa ce se intampla cu voi”, spune pentru oprah.com dr Kira Birditt, coautorul studiului. „Relatiile prea apropiate si pozitive pot fi la randul lor foarte iritante, mai ales ca nu stii niciodata ce se ascunde in mintea partenerilor prea linistiti care nu au niciodata nimic de comentat sau reprosat sotului sau sotiei sale”.Sigur ca nu e neaparat o placere sa ai parte de o portie de cearta cu partenerul, dar se pare ca, atat timp cat exista iubire intre voi si dorinta sa aveti o relatie, aceasta este tocmai motorul care te face sa te mobilizezi, sa tii cont si de parerea celuialt mai mult, sau sa iti expui cu claritate punctul de vedere, pentru binele intregii familii.Conflictul nu inseamna o problema in cuplu. Psihiatrii sunt de parere ca o cearta arata individualismul, perspectiva diferita asupra unei situatii, abilitatea de a-l invata ceva pe celalalt side a invata ceva de la partener.Specialistii au si cateva sfaturi cum sa te certi: Nu insista pe a avea dreptate Vorbeste imediat ce simti ca e o problema Asculta Ramai pe subiectul respectiv, nu divaga Nu spune vorbe pe care sa le regreti.De ce cuplurile care se cearta se iubesc mai multCand partenerii se poarta cu manusi unul cu altul nu e iubire, e frica. E teama ca daca spun ceva gresit, partenerul isi va schimba parerea. Insa cand partenerii isi spun ceea ce au pe suflet fara teama se va ajunge la un dramatic final, este un semn ca dragostea este atat de mare incat nu se vor incurca in niste cuvinte spuse la nervi.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.