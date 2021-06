Alerta din partea medicilor veterinari. O boala parazitara asemanatoare cancerului se raspandeste de la caini la oameni

Cercetatorii spun ca parazitul a fost adus de caini din Europa si isi este tot mai des intalnit si in America de Nord.„Alberta este în mod clar punctul fierbinte. Ar putea exista o serie de persoane din comunitate care incubează boala și pe care nu le-am găsit încă, dar timpul ne va spune”, a transmis Stan Houston, expert în boli infecțioase la Universitatea din Alberta și autorul principal al unui articol despre epidemie publicat în martie în American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.Ouale microscopice ale teniei Echinococcus multilocularis pot ajunge in organismul uman prin alimente, iar oamenii pot prezenta simptome asemanatoare cancerului de ficat. Alte simptome includ slăbiciune, dureri abdominale și pierdere în greutate.