Hepatita acuta la copii: Simptomele acestei boli rare

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), primele 10 cazuri de hepatită acută la copii au fost raportate de Marea Britanie la 5 aprilie, la copii complet sănătoși cu vârsta sub 10 ani. Pe măsură ce au fost raportați mai mulți copii, medicii au constatat că vârstele variază de la o lună la 16 ani și că, în majoritatea cazurilor, nu exista febră și că niciunul dintre ei nu fusese găsit anterior cu virusurile normale ale hepatitei A, B, C, D și E.Până în prezent, cea mai puternică teorie printre specialiști este că au de-a face cu o hepatită infecțioasă, deoarece mulți dintre pacienți au dezvoltat simptome ale acestei boli în faza cea mai severă, în principal:- Durere abdominală- Diareea- Vărsături- ObosealăÎn cazurile cele mai extreme, a fost nevoie chiar de îngrijire în unități specializate și de intervenții chirurgicale, deoarece copiii prezentau niveluri foarte ridicate ale enzimelor hepatice și icter (îngălbenirea pielii și a membranelor mucoase).Primele cazuri de hepatită acută la copii au fost depistate inițial în Marea Britanie, dar cel puțin 169 de cazuri au fost confirmate în alte 11 țări: Spania, Israel, SUA, Danemarca, Irlanda, Olanda, Italia, Norvegia, Franța, România și Belgia.Aproximativ 10% dintre aceștia (17 copii) au necesitat un transplant de ficat, iar primul deces al unuia dintre copiii infectați din cauza acestei afecțiuni a fost confirmat recent. Potrivit OMS, experții efectuează deja investigații pentru a determina "agentul cauzal" responsabil de acest focar, dar toate indiciile arată că este vorba de un serotip de adenovirus de origine infecțioasă cunoscut sub numele de adenovirus 41, care a fost rareori asociat cu cazuri de hepatită și care, de obicei, este mai degrabă asociat cu gastroenterita (inflamația stomacului și a intestinelor).Acesta a fost asociat anterior cu hepatita la copii, dar mai ales la persoanele imunocompromise. Oamenii de știință testează acum virusul pentru a vedea dacă acesta a suferit modificări care ar putea explica această afecțiune la copiii sănătoși. Merită menționat faptul că experții au exclus complet o legătură între boală și vaccinurile Covid-19 și nici nu pare să existe o legătură cu SARS-CoV-2, virusul care provoacă Covid.