Medicul Ciuhodaru, avertisment despre boala grava pe care o poti lua de pe dozele de suc sau bere

Medicul Tudor Ciuhodaru a lansat pe pagina sa de socializare un avertisment cu privire la boala grava pe care o poti lua de pe dozele de bere sau suc, daca acestea nu sunt depozitate corespunzator.Este vorba despre leptospiroza, o boala extrem de grava, ce poate fi contactata foarte usor in urma consumului de bauturi din doze ce au fost depozitate necorespunzator (de exemplu, contaminate de sobolani).„Orice doza poate fi letala. Multi pacienti au facut aceasta boala dupa ce au baut bere la cutie. Mare atentie la leptospiroza. Oricine poate face aceasta boala dupa consumul de bauturi (bere, suc) din doze depozitate necorespunzator ( contaminate de sobolani).1. Este o boala infectioasa acuta, transmisa de la animale la om, ce poate fi fatala. Spitalizarea este obligatorie. Receptivitatea este generala dar barbatii sunt mai frecvent afectati.2. Incidenta este in crestere. Se raportau 2,5 la 100000 de locuitori.3. Sunt tot mai multe cazuri recreationale- datorate inotului sau mersului descult in ape poluate cu leptospire, sporturilor nautice, calatoriilor in tari tropicale. NU e de neglijat nici contactul cu animalele de casa. Boala ramane cu un pronuntat caracter profesional, la cei ce lucreaza cu animale sau in mediu mlastinos.4. Are raspandire universala. Varfurile se inregistreaza in perioada vara-toamna.5. Rezervorul natural de infectie e constituit din cele peste 150 de specii de animale salbatice si domestice ce pot fi afectate. Cel mai important este reprezentat de rozatoare (sobolani si soareci) dar si cainii, pasarile si pestii pot fi rezervor pentru leptospiroza. Omul bolnav poate transmite boala prin urina, rar transplacentar, pe durata bolii.6. Bacteriile pot rezista ani in pamantul umed si apa calduta si stagnanta dar nu rezista la uscaciune. Sunt distruse in cateva secunde la 60 de grade C, in mediul acid, in apa clorinata si de UV.7. Transmiterea la om se face cel mai frecvent prin contactul pielii lezate sau a mucoaselor intacte cu solul sau apa contaminata cu urina animalelor bolnave sau infectate. Alta cale de transmitere este cea digestiva prin ingestie de alimente sau apa contaminate. Transmiterea mama-fat e posibila dar rara.8. Debutul este brusc – pseudogripal- cu frison, febra, cefalee, mialgii- dupa o perioada de incubatie de 2-20 de zile.9. Evolueaza in 2 faze: septicemica si organica, separate printr-o perioada de 1-3 zile de ameliorare. Faza septicemica se poate confunda cu o viroza (febra, cefalee, mialgii, congestie conjunctivala, fotofobie, facies congestiv, eruptii cutanate de tip rujeoliform) sau cu o hepatita la debut (lipsa poftei de mancare, greata, varsaturi insotite sau nu de icter). in faza organica reapare febra si se instaleaza simptomatologia legata de afectarea meningeana, hepatica, renala. Leptospiroza severa (sindromul Weil) ictero-hemoragica evuleaza spre insuficienta hepato-renala cu mortalitate crescuta.10. Spitalizarea si izolarea sunt obligatorii. Tratamentul se bazeaza pe administrarea de antibiotice. Formele severe necesita masuri de terapie intensiva mergand pana la hemodializa.”, sustine dr. Tudor Ciuhodaru.”Atentie:1. Oricine poate face boala.2. Nu va expuneti inutil la risc. Evitati inotul si sporturile nautice sau mersul descult in zone cu ape poluate de dejectiile animalelor.3. Purtati echipamente de protectie, cizme de cauciuc si manusi, atunci cand mergeti in zone de risc.4. Leziunile cutanate trebuie tratate si pansate cu materiale impermeabile.5. Spalati corect mainile dupa contactul cu animale.6. Apele poluate vor fi dezinfectate prin clorinare.7. Apa de baut suspecta a fi contaminata se va consuma doar fiarta.8. Dezinfectia ustensilelor se poate face cu solutie de 2% hidroxid de sodiu.9. NU amanati consultul medical atunci cand observati aparitia unor simptome dupa ce ati venit in contact cu apa, solul sau alimentele cu potential crescut de contaminare.10. Spitalizarea si izolarea sunt obligatorii.”, a scris Tudor Ciuhodaru, pe pagina sa de Facebook.