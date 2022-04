O criza de tuse? Doua ceaiuri din plante pentru a o calma

Această acțiune de a tuși, adesea cu flegmă încorporată, este enervantă și joacă un rol fundamental în eliminarea elementelor iritante și infecțioase din organism. Pe lângă medicamentele de laborator, există remedii naturale care pot fi, de asemenea, eficiente în tratarea acesteia. Iată două ceaiuri din plante care vor ajuta la ameliorarea simptomelor tusei și la eliminarea flegmei.Cimbrul este o plantă folosită ca și condiment culinar. Are un efect antiseptic și expectorant. Este benefic pentru tuse, gripă și dureri de gât.Ingrediente:1 ½ căni de apă2 linguri de cimbru proaspăt sau uscat½ lămâiePregătire: Se aduce apa la foc mediu și când începe să fiarbă se adaugă cimbrul, se fierbe câteva minute. Nu mai mult de 5 minute. Se ia de pe foc și se lasă la infuzat încă câteva minute tulpina. Se adaugă sucul de lămâie.Ghimbirul este o plantă foarte puternică, care, pe lângă faptul că este un ingredient pentru mâncăruri dulci și sărate, ameliorează tusea și răceala, deoarece are proprietăți antiinflamatorii. De fapt, există studii care certifică faptul că are componente care relaxează membranele tractului respirator.Rozmarinul este o plantă folosită în bucătărie, dar are și scopuri medicinale. Este un tonic și un stimulent al cortexului cerebral, care ameliorează stările de slăbiciune, combate pierderea memoriei prin stimularea primirii oxigenului de către celule și reduce tensiunea nervoasă.Ingrediente:1 lingură de ghimbir proaspăt, tăiat în felii1 lingură de rozmarin1 ½ căni de apăPregătire: Aduceți apa la foc mediu, când începe să fiarbă adăugați ghimbirul și rozmarinul,și se lasa la fiert câteva minute. Se ia de pe foc. Se lasă să stea câteva minute înainte de a se strecura.