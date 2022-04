Salmonella poate fi mortala si se transmite cu usurinta

Cu toate acestea, dacă este tratată la debutul simptomelor, pot fi evitate complicațiile care duc la deces. Printrele simptomele care se manifesta in cazul unei infectii cu salmonella se numara febra tifoidă, cauzată de Salmonella typhi sau paratyphi, și febra non-tifoidă, cauzată de Salmonella typhimurium și Salmonella enteritidis.Febra tifoidă și paratifoidă: Se transmite de la o altă persoană bolnavă sau de la un purtător asimptomatic, prin alimente sau apă contaminate. Copiii cu vârsta sub un an sunt cei mai expuși și suferă cel mai mult. Este cea mai puternică, atacă mai multe organe, iar simptomele includ frisoane, dureri de cap, sângerări nazale, greață, anorexie, tuse, oboseală și diaree sau constipație.Durerea abdominală este, de asemenea, frecventă. Hidtratarea este foarte importanta in cazul unei infectii, deoarece cele mai multe cazuri grave sunt complicate de deshidratare. Dacă se agravează, poate duce la perforații intestinale, enterroze, abcese, endocardită, osteomielită, meningită sau hepatită.Salmoneloza non-tifoidală: Cazurile cresc vara, în special la vârstnici, copii și persoane imunocompromise. Este gravă atunci când atacă pacienții cu bartonella, malarie sau paraziți. De asemenea, este transmisă prin alimente sau apă contaminate. De obicei, prin consumul de alimente de origine animală (în special ouă, carne, păsări de curte și lapte). Este, de asemenea, răspândită la animalele domestice (pisici, câini, păsări și reptile, cum ar fi broaștele țestoase) și la animalele sălbatice. Simptomele includ diaree, vărsături, greață, dureri abdominale și febră. Fiți atenți la hidratare. Dacă se agravează, poate duce la complicații vasculare și la infecții grave.