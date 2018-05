Scapa de artrita in mod natural. Remedii naturale eficiente

Artrita este împărțita în diferite tipuri, cum ar fi osteoartrita sau artrita reumatoidă. Artrita afectează, în general, articulațiile genunchilor, degetelor, coatelor și umerilor, împiedicând persoana să își desfășoare activitățile în mod normal.In cazul artritei, recomandat este sa mergi la medic pentru un diagnostic corect si un tratament adecvat. Pe langa medicamente, poti apela si la terapii alternative pentru a ameliora simptomele artritei.Exista remedii care vin in ajutorul persoanelor care sufera de artrita pentru a obține rezultate mai bune și mai rapide. Iata cateva dintre acestea:Turmeric are proprietăți analgezice, care vor ajuta la calmarea durerii, și antiinflamatoare, care vor favoriza circulația adecvată a articulațiilor.O lingură de turmeric de masă (15 g)O ceașcă de apă (250 ml)Cum se prepara: Se încălzește apa până când se fierbe și se toarnă într-o ceașcă unde ați adăugat anterior turmeric.Se amestecă puțin, se lasă timp de 3 minute și se consumă. Administrați această băutură o dată pe zi pentru a vă simți mai bine.Arnica are proprietăți analgezice și antiinflamatorii, care vor ajuta la ameliorarea simptomelor artritei. Avem două modalități de a profita de avantajele acestei plante:De ce ai nevoie pentru infuzie:2 flori arnica1 ceasca de apa (250 ml)Incalzeste apa și adăuga florile arnica pentru a face un decoct timp de 3 sau 4 minute.Se agită puțin și se lasă timp de 10 minute. Administreaza această băutură o dată pe zi. Ar trebui să încerci să nu consumi această plantă pentru mai mult de trei săptămâni, deoarece poate fi toxică pentru organism.Adăuga apă caldă peste flori de arnica, astfel încât unele dintre proprietățile lor să fie eliberate. Odată ce acestea sunt umede, pune-le pe articulații care prezintă durere. Cu ajutorul unui bandaj curat, înfășoara florile pentru a le fixa în poziție. Aplica acest tratament de 2 ori pe zi, dimineața și noaptea. Scoate bandajul după o oră.