Simptomele alergice pot fi reduse cu ajutorul unui purificator de aer performant

Faptul ca alergiile sunt dobandite la nastere este un mit. Majoritatea oamenilor dezvolta alergii la anumite alimente, praf, polen, acarieni, mucegai sau blana animalelor, la maturitate. Acestea se dezvolta pe baza unui sistem imunitar dereglat.Traim cu impresia ca majoritatea alergiilor sunt la produsele alimentare, insa studiile arata ca aproximativ 50% dintre alergii se produc la contactul cu diverse particule poluante aflate in aerul pe care il respiram. Aerul poluat si incarcat cu aceste particule nu se regaseste doar in atmosfera, in aerul exterior, ci si in aerul din interior.Studiile efectuate de catre agentiile pentru calitatea aerului si poluarea mediului inconjurator au aratat ca aerul din interiorul unei locuinte poate sa fie si de cateva ori mai poluat decat cel din exterior.In zilele noastre, o persoana adulta, petrece aproximativ 90% din timp intr-o incapere, iar calitatea aerului isi va pune amprenta asupra sanatatii sale. Un aer neconform poate duce la probleme respiratorii grave, la probleme pulmonare sau cardio-vasculare, de aceea este necesar sa utilizamdin interior.Daca simtiti frecvent mancarimi si aveti scurgeri nazale, stranutati mult si des, aveti ochii inrositi si va lacrimeaza, observati pete rosii pe piele sau alte forme de disconfort, nu ezitati sa mergeti la un medic alergolog. Verificati daca sunteti alergici la ceva si incepeti un tratament adecvat. In acelasi timp, ar fi recomandat sa utilizati si un aparat destinat purificarii aerului din interior, care sigur va ameliora sau reduce total aceste simptome.- Ventilarea incorecta si filtrele imbacsite ale aparatelor de aer conditionat- Arderea combustibililor fosili pentru prepararea hranei sau incalzire- Fumul de tigara si cel rezultat in urma arderii betisoarelor parfumate sau a lumanarilor parfumate- Praful si particulele poluante care “ne invadeaza” locuinta atunci cand aerisim sau cand intram cu incaltamintea purtata afara- Polenul florilor din incapere- Parfumul sau deodorantul folosit in exces- Firele de par lasate de animalele de companie- Diverse particule sau gaze emanate de substantele folosite pentru curatenie si igienizare- Detergentii si balsamul de rufe- Produsele de uz cosmetic, cum ar fi solutiile pentru indepartarea lacului de unghii.- Emisiile materialelor de constructii, lacurilor si vopselurilor utilizate la finisajul peretilor- Substantele folosite la realizarea si tratarea mobilierului- Covoarele noi tratate cu diverse substante sau care au retinut particule de praf in timpul depozitarii- Paturile, pernele si cuverturile mari retin praf si acarieni- Particulele de praf rezultate in urma utilizarii unui aspirator fara filtre performantePentru a reduce cat mai mult cantitatea de particule poluante din living, camera copilului, birou sau alt spatiu interior, uncu cat mai multe sisteme de filtrare incorporate reprezinta solutia cea mai buna.este un astfel de purificator, foarte eficient, ideal pentru spatii de pana la 20 mp. Dotat cu un filtru 2 in 1- Hepa si Carbune Activ - si cu functie de ionizare, aparatul curata cu succes aerul din incapere.Filtru HEPA retine peste 99, 97% din particulele poluante (praf, polen, par de animale, virusuri, bacterii, spori de mucegai) cu o dimensiune mai mare de 0,3 microni, iar filtrul Carbune Activ retine mirosurile neplacute si gazele toxice (fumul de tigara, mirosul de mancare, noxe, acetona, solventi). Cu ajutorul functiei de ionizare, aparatul emite ioni negativi care “se prind” de particulele poluante aflate in suspensie, devin mai grele si sunt aspirate mult mai usor de aparat. Prin ionizare aerul devine mai curat si mai proaspat.Purificatorul este foarte economic, are doua trepte de viteza, iar in momentul in care functioneaza pe treapta inferioara, este silentios si poate fi utilizat in timpul noptii. Somnul intr-un aer curat este de calitate, mult mai odihnitor si diminetile sunt mult mai placute.Divin’Air este foarte compact, putand fi tinut pe birou sau pe noptiera. Are dimensiuni reduse si cantareste doar 1,5 kg, fiind foarte portabil.Oricat de mult ati face curat, particulele poluante sunt omniprezente in aerul interior, iar un purificator contribuie foarte mult calitatea aerului pe care il respirati si implicit la calitatea vietii. Un aer filtrat reduce semnificativ simptomele alergiilor si problemelor respiratorii.Un aer curat inseamna sanatate pentru intreaga familie!