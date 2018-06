Alimentul banal care raspandeste cancerul in organism. Il consumi frecvent!

Este vorba despre zahar, care duce la la intoxicarea celulelor si favorizeaza formarea tumorilor canceroase, arata studiile potrivit realitatea.net.Din pacate multe persoane depasesc cu mult doza zilnica recomandata de zahar. Acest lucru se intampla deoarece multe dintre alimentele din comert contin zahar.Sarea, periculoasa si eaChiar si cele sarate, sau muraturile. Medicii ne recomanda sa nu depasim 25 de grame de zahar pe zi! Asta in conditiile in care vorbim despre o persoana perct sanatoasa care nu sufera de nicio boala si care are o greutate normala.Un studiu aparut in The New York Times arata clar ca un consum ridicat de sucuri carbogazoase creste riscul de cancer endometrial, in special in cazul femeilor care au trecut de menopauza.O alta cercetare care a aparut in publicatia Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention arata ca zaharul creste riscul de cancer endometrial, insa consumul ridicat de sucuri carbogazoase are un impact si mai devastator, dubland riscul de aparitie al acestui tip de cancer.Astfel, persoanele care consuma cu regularitate sucuri carbogazoase au un risc mult mai mare de a dezvolta cancer in comparatie cu cele care nu au in meniu aceste bauturi.Potrivit publicatiei Natural News, zaharul mentine un mediu acid in corp, favorizeaza aparitia inflamatiilor si hraneste celulele canceroase.