Cat de des mergi la medic: de ce cancerul este un inamic tacut

Tumorile sanului si ale colului se afla intre primele locuri ca incidenta si mortalitate. Multe dintre cazuri, spun specialistii romani, ar putea fi prevenite, insa pacientele din Romania ajung la medic de obicei, cand deja boala s-a instalat sau este in faze avansate.Doar 30% dintre pacientele clinicii vin la controlul anual de rutina, restul doar daca si cand apare o problema deranjanta, vizibila, ingrijoratoare, cum ar fi sangerari neregulate, o jena la contact sexual, secretii diferite. 70% semnaleaza insa problema unui nodul si doar 10% vin daca au o durere. Cancerul sperie cel mai tare, cele mai multe dintre pacientele noastre vin informate, insa exista si un segment mare de paciente care nu se prezinta la controlul anual, desi cunosc importanta lui, in special din motive de timp. De asemenea, o categorie importanta de paciente – 20% - ajung la noi cudiagnostice gresite, practic vin pentru o a doua opinie sau pentru a investiga o afectiune diagnosticata eronat. Prin urmare, importanta unui istoric medical constant si consistent este esentiala, atat pentru pacienta, cat si pentru medicul care trateaza, a explicat Prof. Dr. Gheorghe Peltecu, de la Clinica Nativia.Acesta este motivul pentru care in luna septembrie s-a demarat o campanie de constientizare asupra necesitatii controalelor anuale ca masura de prevenire a cancerului si nu numai. Astfel, pentru a sublinia importanta preventiei, echipa de medici echipa de medici a clinicii Nativia a dedicat luna septembrie campaniei #InapoiLaCorpulTau. In acest timp s-au realizat o serie de interviuri live care au explicat pe larg factorii care favorizeaza aparitia cancerului, importanta screeningului, simptomele mai mult sau mai putin comune si s-a raspuns intrebarilor pacientelor. In total, materialele au fost urmarite pana acum de peste 10.000 de femei, dar acestea raman disponibile nelimitat. De asemenea, pe pagina de Facebook a clinicii au fost postate si alte materiale informative si de suport adresate celor care cauta sa se informeze, dar si sa duca mai departe importanta screeningului in prevenirea cancerului.Campania isi propune sa fie o sursa de inspiratie pentru fiecare femeie si sa o ajute in fiecare zi sa descopere acea putere interioara, sa adopte un stil de viata responsabil, mai bun si mai linistit care sa aduca pace si armonie in viata de zi cu zi.Foto: Pixabay.com