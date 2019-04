Colonoscopia, investigatia care depisteaza cancerul colorectal

Cancerul colorectal este o afectiune care apare atunci cand celulele maligne formeaza tumori in tesuturile sanatoase ale tubului digestiv, respectiv ale colonului sau rectului.Astfel, tipul exact de cancer – rectal sau de colon – este determinat de zona in care celulele maligne se inmultesc pentru a crea tumora primara. Nedepistate, aceste celule se raspandesc la distanta, dand nastere metastazelor.Principala metoda de prevenire si depistare a cancerului de colon este colonoscopia, procedura utilizata totodata si pentru extirparea hemoroizilor, polipilor si formatiunilor tumorale de la nivelul colonului, dar si pentru prelevarea probelor de tesut din leziunile suspecte ale mucoasei intestinului gros.Concret, colonoscopia consta in introducerea in rect a unui colonoscop, instrument cu forma tubulara, flexibil si subtire, cu diametrul de aproximativ 1 cm, la capatul caruia este atasata o camera video cu o sursa de lumina.Imaginile transmise de camera video dau sansa medicului sa analizeze starea intestinului gros. In cazul in care se efectueaza manevre terapeutice, prin canalele de lucru ale colonoscopului se vor introduce diferite instrumente ce vor fi folosite fie la extirparea formatiunilor descoperite, fie la prelevarea unor probe pentru biopsie.Exista anumite situatii medicale in care medicul hotaraste ca ai nevoie de colonoscopie. In acest caz, trebuie sa urmezi cateva instructiuni pentru a te pregati corespunzator pentru aceasta procedura.Deoarece stabilirea diagnosticului corect prin colonoscopie depinde de buna vizualizare a interiorului intestinului, este imperativ sa-l cureti cat mai bine. Cum faci asta? Cu o zi inainte de realizarea colonoscopiei trebuie sa tii o dieta lichida, bazata pe supe, ceaiuri si apa. In acest fel tranzitul intestinal va fi accelerat, iar defecarea va fi favorizata.De asemenea, inainte de colonoscopie, trebuie sa intrerupi orice tratament medicamentos. Discuta cu medicul tau si respecta cu strictete indicatiile oferite de acesta pentru a nu te expune niciunui risc.Desigur, colonul poate fi curatat si prin medicatie, mai ales in cazul celor care sufera de constipatie cronica. Laxativele, fie sub forma de capsule, fie sub forma lichida, pot fi luate atat in seara de dinaintea procedurii, cat si in dimineata zilei in care se face colonoscopia.Exista mai multe. Colonoscopia virtuala, de exemplu, mai poarta si denumirea de tomografie computerizata. Aceasta permite medicului sa vada imagini din interiorul colonului tau, fara sa introduca insa un colonoscop in intestinul gros. Doar medicul iti va putea recomanda tipul de colonoscopie potrivit cazului tau.De regula, procedura dureaza aproximativ 20-35 de minute si se face in regim ambulatoriu, pacientul putand pleca acasa in aceeasi zi.Inainte de colonoscopie, pacientului i se administreaza un sedativ pentru relaxare, urmand apoi sa se aseze pe partea stanga pentru a putea favoriza introducerea colonoscopului prin rect si impingerea lui pe tot parcursul colonului.In timpul procedurii, pacientul poate resimti crampe usoare, iar dupa examinare va ramane o perioada sub supraveghere medicala. In cazul pacientilor care au primit o sedare puternica, se permite externarea dupa aproximativ 1 ora, in compania unui insotitor, fiind interzise conducerea autovehiculelor si consumul de alcool.