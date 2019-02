Pilates pentru un Abdomen si Spate puternic

Abdomen plat, talie de invidiat, forma de clepsidra, patratele pe abdomen. Suna interesant? Normal. Cu totii ne gandim la un moment dat la asta. Insa stiti ce e mai important decat acele patratele? Sa avem un "CENTRU" puternic.In engleza, i se spune " CORE " . Noi il numim "CENTRU" pentru ca ne referim la zona noastra de mijloc. Aceasta cuprinde zona abdominala, lombara si pelviana. Mai exact, diafragma (un muschi care ajuta la respiratie), transversul abdominal (cel mai profund muschi abdominal), dreptul abdominal (cel care se transforma in patratele!), oblicii (cei care dau aspect de "V"), multifizii (sunt muschii de o parte si de alta a coloanei, care se leaga direct de coloana) si planseul pelvian (sunt acei muschi care ne ajuta sa nu facem pe noi!).Muschii core-ului actioneaza ca un corset sau ca niste schele care ne tin mijocul stabil si legat, atunci cand ne miscam. Si ca sa intelegem mai bine, haideti sa comparam corpul cu o macara. Pentru a putea cara greutati mari cu bratele sale fara sa se rastoarne, este necesar ca baza sa fie bine ancorata si suficient de puternica. Exact asa se intampla si cu corpul uman. Iar baza o constituie core-ul.Va mai amintiti cand va zicea mama sa stati drepti? Cat va lua sa stati asa? Maxim un minut, cu siguranta. Cu atat mai putin in ziua de azi, cand totul se invarte in jurul calculatoarelor si a birourilor si stam toti cocosati. Insa, gradul de constientizare a posturii, ia amploare. Acest lucru este imbucurator deoarece incepem sa intelegem ca o viata fara durere este o viata mai fericita. Asadar, daca facem exercitii pentru intarirea core-ului, vom avea o postura mai buna, fara dureri de spate. In plus, o postura corecta ajuta la detensionarea contracturilor, la o respiratie mai buna, la o digestie normala si in final la o stare buna de sanatate.. Cand muschii abdomenului sunt slabi, intestinele, trase de gravitatie, vor expanda peretele abdominal. Astfel, coloana lombara va fi si ea trasa in fata, micsorandu-se astfel spatiile intervertebrale posterioare. Astfel pot aparea lordoze exagerate, discopatii, hernii sau alte afectiuni care provoaca durere.Un core puternic, inseamna spate, abdomen , pelvis, solduri puternice. Inseamna armonie. Acest lucru duce la un echilibru mai bun si la stabilitate, fie in sporturile pe care le practicam fie in activitatile zilnice. Toate miscarile fizice depind de muschii de baza.Muschii centrului, sunt importanti mai ales pentru sportivi. Daca sunt slabi, sportivul poate obosi mai repede, au mai putina rezistenta si se pot accidenta mai repede. Core-ul puternic, ne va ajuta sa transferam forte egale in tot corpul, astfel incat coloana vertebrala si articulatiile sa nu aiba de suferit.Cu ajutorul exercitiilor Pilates . Este singura forma de sport care are ca scop principal intarirea muschilor centrului sau casa puterii cum i se mai spune in pilates. Este printre putinele sporturi care se adreseaza oricarui tip uman: copii, femei barbati, adulti, varstnici, slabi sau grasi, indiferent de varsta, conditie fizica, stare de sanatate. Da, asa este, oricine poate face Pilates. Asta este frumusetea lui. Si, desi se concentreaza pe dezvoltarea unui centru puternic, Pilates dezvolta musculatura uniform, avand in vedere si cresterea flexibilitatii si a mobilitatii articulatiilor.Practica Pilates cu regularitate si vei vedea rezultatele pe corpul tau chiar dupa primele sedinte. Spatele va fi mai intarit, mai drept, iar musculatura corpului va fi tonifiata uniform. Talia se va subtia, abdomenul va fi mai plat, iar postura va fi mult imbunatatita. In plus, Pilates fiind o forma de sport cu impact redus, este recomandata si persoanelor care au probleme cu spatele sau cu articulatiile.Cea mai buna combinatie pentru a fi flexibil, puternic si pentru a sta departe de dureri sau accidentari, care pot aparea din cauza activitatilor zilnice. Desi va putem descrie in mai multe pagini beneficiile unui trunchi puternic, va asiguram ca cel mai bun mod de a va convinge, este sa testati o sesiune de Pilates. Ne gasiti in fiecare zi de luni pana sambata la Centrul Salus (Zona Tineretului). Tot ce va putem garanta, este ca va merita!