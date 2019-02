Un abdomen de invidiat

Toti dorim sa fim posesorii unui abdomen cat mai bine structurat, pentru ca acest lucru ne confera incredere in fortele proprii si ne dau o stare de bine. In spatele unui abdomen de invidiat stau ore in sir de exercitii fizice speciale, efectuate zilnic. Este bine cunoscut faptul ca un stil de viata sanatos nu presupune doar o alimentatie atent aleasa ci include si, printre altele, sefectuarea repetata si regulata de exercitii fizice.Banca de antrenamet este un echipament ce seamana cu o banca normala dar este gandita pentru efectuarea exercitiilor cu greutati si/sau abdomene. Bancile de antrenament pot avea design diferit: fixe orizontal, fixe inclinate, fixe in pozitia pliat, cu o pozitie ajustabila, cu doua sau mai multe pozitii ajustabile, cu suport pentru greutati, etc. Intr-o anumita limita, definitia unei banci de antrenament se asociaza si cu alte echipamente conexe.Aceasta este unul dintrecel mai des utilizate pentru abdomen. Se recomanda atat incepatorilor, cat si sportivilor experimentati, aceasta intarind musculatura din zona trunchiului.Acest aparat de fitness are numeroase beneficii pentru intreg corpul, precum: cresterea rezistentei la efort; lipsa presiunii suplimentare pe oase, ligamente, incheieturi, accelerarea metabolismului, etc. Este foarte bun pentru realizarea exercitiilor variate, pentru fiecare zona a abdomenului in parte si chiar si pentru spate. Banca abdomene inSPORTline Curved . Iata un model de banca pentru abdomene ce este ideala pentru intarirea muschilor abdominali. Cadrul robust si captuseala de calitate ofera conditii optime pentru un antrenament stabil si confortabil.- Creata pentru antrenamentul la domiciliu;- Ideala pentru dezvoltarea muschilor abdominali;- Greutatea maxima a utilizatorului : 100 kg;- Inaltimea maxima a utilizatorului : 195 cm;- Captuseala de calitatate ofera un antrenament placut si confortabil;- Cadrul de otel ofera stabilitate si siguranta in timpul exercitiului.Cea mai buna banca de abdomene este cea care iti permite sa efectuezi un numar mare de exercitii in acest fel avand posibilitatea de a-ti antrena mai multe grupe de muschi. Poti realiza exercitii cu diferite grade de dificultate, in functie de telul pe care il ai de indeplinit, acela de a te mentine in forma sau de a face performanta. Daca esti in cautarea unei banci de fitness este important sa tii cont de faptul ca aceasta exista si sub forma de aparat multifunctionalce ofera o gama larga de exercitii pentru mai multe categorii de muschi, in timp ce variantele simple de banci doar pentru abdomene permit exercitii pentru o singura grupa musculara. Mai mult, poti imbina exercitiile de forta folosind diferite articole sportive precum greutati, bare si gantere.Pentru a te bucura de un trup de invidiat trebuie sa muncesti in acest sens. Si uneori trebuie sa o faci din greu, deoarece unele exercitii fizice sunt destul de greu de efectuat daca nu esti posesorul unor aparate de fitness care sa ofere nu doar eficienta ci si comoditate in miscare, astfel incat efortul pe care il depui sa devina un mod de relaxare si care sa te faca sa nu renunti asa usor la sport.O banca pentru abdomene reprezinta o solutie foarte buna pentru a face din miscare un stil de viata si sta chiar la tine acasa, fara sa trebuiasca sa te deplasezi la sala de fitness.