3 pasi esentiali in rutina de ingrijire corporala

Atentia pasionatelor de beauty se indreapta, de cele mai multe ori, catre gasirea unor metode inovatoare de ingrijire a tenului, iar pielea corpului trece adesea neobservata. Ascunsa sub straturi de haine, pielea reprezinta o structura complexa, formata din tesuturi care lucreaza concomitent, cu scopul de a-ti oferi protectia necesara impotriva factorilor externi.Chiar daca la exterior pielea pare o bariera infailibila, grosimea epidermei poate fi comparata cu o foaie de hartie. Asadar, responsabilitatea fata de corpul nostru consta in respectarea unui ritual de ingrijire complet, potrivit nevoilor si particularitatilor pielii.Fie ca este vorba despre o piele grasa, uscata, sensibila sau normala, industria de beauty a evoluat constant, elaborand diverse produse sau tratamente cosmetice, benefice fiecarei persoane. Daca ai nevoie de o schimbare in ceea ce priveste ritualul actual de ingrijire, iata cateva recomandari:In esenta, procesul de exfoliere se refera la indepartarea celulelor moarte, a impuritatilor sau a murdariei acumulate la suprafata pielii. Ei bine, in momentul in care observi ca pielea isi pierde din elasticitate si stralucire, inseamna ca a venit momentul pentru o noua experienta senzoriala.Un adevarat rasfat pentru corp, exfolierea ofera o serie de beneficii majore. In primul rand, dupa eliminarea celulelor moarte, tratamentele hidratante aplicate isi intensifica puterea de actiune, iar ingredientele patrund mai adanc.In mod normal, reinnoirea celulara dureaza aproximativ 28 de zile, insa, dupa o anumita varsta, celulele incep sa-si incetineasca activitatea. Din acest motiv au nevoie de ajutor din exterior, de exemplu, prin folosirea unui scrub de corp cu particule exfoliante blande.Din cele mai vechi timpuri, oamenii au cautat noi metode pentru indepartarea parului nedorit si pentru o piele neteda si catifelata. Pe masura ce tehnologia a evoluat, metodele de epilare au urmat cursul normal al progresului. Pornind de la clasica lama de ras, crema depilatoare, ceara, zahar sau epilator, fiecare procedeu vine la pachet cu avantaje si dezavantaje.Cu toate acestea, procesul de epilare definitiva se bucura de o popularitate extraordinara in randul femeilor, datorita faptului ca tratamentul are loc la un salon de cosmetica, sub atenta supraveghere a unui specialist din domeniu.Prin ce se deosebeste epilarea definitiva de restul metodelor de mai sus? Ei bine, cu ajutorul luminii intens pulsate sau a laserului, doar foliculii de par sunt deteriorati, fara a afecta pielea din jur. Astfel, riscul de aparitie a iritatiilor scade considerabil, iar durerea devine o simpla amintire.Asemenea tenului, pielea corpului are nevoie de hidratare continua pentru a-si mentine aspectul neted si sanatos. Indiferent de tipul de piele, alege produse comstice special formulate particularitatilor tale. Spre exemplu, introducerea unei emulsii in rutina de ingrijire zilnica poate aduce o multime de beneficii.Textura emulsiei poate fi asemanata cu un amestec dintre crema si serum, ceea ce denota gradul ridicat de hidratare pe care acest produs il va aduce pielii. Recomandat pentru toate persoanele, emusia se absoarbe destul de rapid în piele, datorită compoziției formulate pe baza de apa.Sursa foto: Shutterstock.