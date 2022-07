Cum sa ai o igiena intima corecta ?

Nimic nu este mai important decat sanatatea. Si, de multe ori, problemele pornesc de la o igiena neadecvata. Totusi, a invața sa avem grija de noi insine este pe cat de greu, pe atat de important.Cand vine vorba de igiena intima, acest subiect e chiar mai controversat, deoarece fiecare femeie e diferita. Ceea ce înseamnă ca metodele si produsele de igienă intima, cum ar fi folosirea unui gel intim sau spalaturile vaginale pot varia de la una la cealalta.Cu toate acestea, exista cateva “reguli” in mentinerea igienei intime, pe care ti le vom prezenta in acest articol.Exista o varietate de produse de igiena intima pe piata. Dar probabil ti s-a intamplat sa incerci un anumit produs si sa-ti dai seama ca-ti face mai mult rau decat bine. De ce s-a intamplat asta?In primul rand, se poate sa nu fi fost atenta la cel mai important aspect, si anume pH-ul. PH-ul normal al pielii este 4,7, însă, în zona intima, pH-ul este mai scăzut - undeva intre 3,8 și 4,5. De aceea, e important ca atunci când achizitionezi produse de igiena intima sa tii cont de acest aspect.Gelurile intime sunt recomandate de specialistii in ginecologie. Dar, si aici e bine sa fii atenta la ce contine gelul pe care il folosesti si cat de potrivit e pentru pH-ul pielii tale. Incearca sa achizitionezi produse cat mai naturale, fara parfum, fara parabeni sau siliconi si care au in compozitie acid lactic.In ceea ce priveste servetelele umede, incearca, pe cat posibil sa le eviti. Cu toate ca multe dintre acestea nu contin alcool, rolul lor este de a steriliza. Ceea ce inseamna ca vor distruge atat bacteriile “rele”, cat si pe cele “bune”.Controlul periodic la ginecolog te poate salva de multe probleme in ceea ce priveste zona intima. Asta deoarece multe infectii nu au, neaparat, simptome. Deci, poti sa le dezvolti fara sa-ti dai seama.Mergand periodic la ginecolog vei inlatura orice urma de ingrijorare cu privire la sanatatea ta vaginala.Lenjeria din bumbac 100% ii permite pielii tale sa respire si impiedica aparitia bacteriilor daunatoare. Asadar, chiar daca aceasta lenjerie nu este cea mai sexy, este varianta cea mai potrivita pentru zona ta intima.In plus, daca ai pielea sensibila, incearca sa eviti lenjeria din nailon sau alte fibre artificiale, deoarece astfel de materiale iti pot provoca iritatii si pot conduce la aparitia candidozei.Asa cum am spus si mai sus, pH-ul pielii din zona intima este diferit de cel al pielii din alte zone ale corpului. Tocmai de aceea, sapunul iti poate usca si irita zona genitala si ii poate dezechilibra pH-ul.Incearca sa inlocuiesti acest produs cu unul conceput special pentru zona intima. Iar, dupa curatare, ai grija sa usuci zona temeinic cu un prosop curat. De asemenea, ai grija sa schimbi prosopul o data la doua zile si sa nu-l imparti cu nimeni altcineva.Sursă foto: unsplash.com