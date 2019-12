Dr. Andrei Manu Marin, urolog ne spune despre rolul lactobacililor in prevenirea cistitei

De mai multi ani este tot mai folosita notiunea de flora/microflora bacteriana, incorect utilizata intrucat aceasta reprezinta ansamblul microorganismelor de natura vegetala. Termenul corect ar fi cel decare defineste ansamblul microorganismelor comensale, simbiotice, sau patogene care populează un habitat.De aici au aparut si termenii derivati, utilizati in terapia de echilibrare a microbiotei, prebiotice si probiotice, recent postbiotice.La om microbiota este formata din microorganisme specifice fiecarei locatii: piele, ochi, tract gastrointestinal, cai respiratorii, tract urogenital realizand populatii cu o densitate foarte mare de bacterii (Lactobacillus, Bacteriodes, Streptoccocus, Candida, Escherichia).Asa cum se poate observa in uroculturi, termenul de urina sterila a disparut. In prezent o urocultura considerata normala, este cea care are mai putin de 1000 germeni pe mililitru. Exista oce include o populatie de germeni nepatogeni care asigura echilibrul florei urinare. Se pare ca germenul cheie al echilibrului esteacelasi care este si principalul element al microbiotei vaginale.Deci microbiota vaginala si cea vezicala sunt in relatie stransa, fapt dovedit recent de un studiu care a folosit ovule cu lactobacili. Acestea introduse vaginal au ameliorat simptomele de cistita.Flora vaginala a femeii reprezinta o bariera importanta in calea germenilor patogeni. Formata din miliarde de tipuri de bacterii utile, producatoare de acid lactic (lactobacili), asigura un ph vaginal acid, mediu in care bacteriile patogene si fungii nu se pot dezvolta. Acest echilibru este important pentru mentinerea sanatatii sistemului urogenital. Produsele cu Lactobacili sunt in prezent folosite pentru reechilibrarea microbiotei urinare, la persoanele cu cistite repetate, dar si pentru mentinerea echilibrului florei vaginale la femeile la menopauza. Lactobacilul (in special) este dovedit ca poate antagoniza cu succes dezvoltarea germenilor patogeni care produc infectii urinare, ca de exemplu E.Coli.Aceste produse pot fi administrate local sau oral intrucat intestinul are un rol important drept sursa a microorganismelor care colonizeaza zona vaginala.ajuta la mentinerea normala a florei vaginale si la prevenirea tulburarilor functionale vaginale si vezicale.Mai multe informatii puteti citi peAstarte este un produs care contine o combinatie fiziologica de lactobacili, specific selectionati, administrati oral pentru refacerea si mentinerea echilibrului florei vaginale si intestinale.Fiind unul din cele mai inovative produse probiotice, cu rezultate excelente confirmate de catre studii, Astarte a fost inclus in competitia organizata de NutraIngredients Awards 2019, devenind castigator al categoriei Produsul probiotic al anului.Astarte contine 4 tulpini de lactobacili (Lactobacillus Crispatus, L.Jensenii, L.Gasseri si L.Rhamnosus) specific destinate pentru confortul femeilor. Acesta contribuie la refacerea si mentinerea echilibrului florei intestinale si vaginale astfel sustinand functionarea normala a sistemului uro-genital.Astarte este un supliment alimentar si nu trebuie sa inlocuiasca o dieta variata si echilibrata si un stil de viata sanatos. Disponibil in farmacii. Pentru mai multe informatii cititi prospectul din interior sau adresati-va medicului sau farmacistului. https://www.montavit.ro/ro/produse/suplimentealimentare/astarte