Infectiile intime iti strica mereu zenul? Afla cum sa scapi de infectiile intime repetate

Nu trebuie sa citesti statistici pentru a afla ca vaginita si candidoza vaginala sunt printre cele mai des intalnite infectii intime. O stii si tu pentru ca, exact cand nu te astepti, te confrunti cu ele. Si nu doar o data, ci de mai multe ori pe an.Intr-adevar, vaginita si candidoza au o rata mare de recurenta, iar printre motivele pentru care ele reapar se numara tratamentele cu antibiotice si/sau antifungice care distrug patogenii, dar si stratul protector de lactobacilli si creeaza astfel un mediu propice reinfectarii, fluctuatiile hormonale din timpul sarcinii si alaptarii, deficitul hormonal de la menopauza, utilizarea ovulelor cu spermicide locale sau a spalaturilor vaginale.Ce nu stiai poate este faptul ca un vagin sanatos este intens populat cu labtobacili, adica bacterii care produc acid lactic, ce creeaza un mediu acid, specific vaginului (pH 3,5-4,5). Practic, lactobacilii ce constituie flora vaginala sanatoasa formeaza la suprafata mucoasei vaginale un biofilm protector, care impiedica dezvoltarea microorganismelor patogene ce provoaca infectii vaginale.Daca lactobacilii de la nivel vaginal sunt putini, echilibrul vaginal este dereglat, iar microorganismele patogene se dezvolta in exces si cauzeaza infectii la nivelul mucoasei vaginale. Cand numarul acestora este drastic redus sau cand acestia lipsesc, apare un cerc vicios al infectiilor vaginale.Pentru a scapa de infectiile intime repetate, trebuie sa ai grija ca flora ta vaginala sa fie sanatoasa, adica sa aiba suficienti lactobacili care sa o protejeze de bacteriile rele. Mastrelle Symbio este o asociere sinergica formata din complex prebiotic bio-activ si complex probiotic constituit din tulpini lactice specifice florei vaginale (L. rhamnosus + L. reuteri), care intrerupe acest cerc vicios al infecțiilor intime.Mastrelle Symbio sunt capsule vaginale care contin bacterii bune ce distrug bacteriile rele, iar pentru a-si pastra actiunea complexa trebuie tinute la frigider.- Trateaza candidoza si vaginita bacteriana- Previne infectiile vaginale recurente- Restabileste echilibrul florei si pH-ului vaginal, in toate situatiile in care numarul lactobacililor de la nivel vaginal este scazut- Scade recurentele vaginitelor bacteriene- Creste eficacitatea terapiei clasice- Eradicheaza Candida si formele sale de rezistenta- Poate fi utilizat in conditii de siguranta in timpul sarcinii si alaptarii- Poate fi utilizat in conditii de siguranta pe perioade indelungate, fara risc de reactii adverse. Afla mai multe despre produsele din gama Mastrelle pesi pe pagina de Facebook Feminitate pura.