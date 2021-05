Ingrijirea pielii - scutul natural impotriva daunatorilor externi

Atunci când vorbim despre îngrijirea personală, aspectul și sănătatea pielii noastre reprezintă un subiect important. Îngrijirea pielii este foarte importantă din mai multe puncte de vedere.În primul rând, toți ne dorim să arătăm bine, să avem o piele fină și lipsită de impurități; o piele „ca de bebeluș”. Iar mai apoi, pielea este și o barieră împotriva dăunătorilor externi. De aceea, pentru a ne păstra sănătatea, îngrijirea pielii este necesară.Pentru ca pielea noastră să fie impecabilă și să ne ofere protecție împotriva mediului exterior, trebuie să avem grijă de ea.Pielea este cel mai mare organ al corpului nostru și are propriile nevoi și funcții care contribuie la menținerea sănătății și ne protejează.Atunci când facem referire la îngrijirea pielii, trebuie să delimităm clar procesul de curățare și cel de îngrijire. Desigur, o baie efectuată odată pe zi ne ajută să ne simțim curați și să ne bucurăm de prospețime. Însă, pielea noastră are nevoie de mai mult decât atât.Iar aici intră în discuție produsele de îngrijire a pielii. Sunt foarte multe produse de îngrijire a pielii care, în loc să ne ajute, ne dăunează. Asta datorită compușilor chimici și a formulelor agresive.De aceea, trebuie să fim atenți la folosirea săpunurilor, gelurilor, a cremelor și produselor de înfrumusețare. Dacă nu sunt potrivite pentru pielea noastră, acestea pot altera filmul hidrolipidic. Pot usca excesiv pielea și pot duce la sensibilizarea extremă a acesteia.Indicat este să încercăm să utilizăm cât mai des produse naturale, bazate pe plante. Acestea pot forma un echilibru între pielea noastră și mediul extern, protejându-ne și oferindu-ne un aspect mai tânăr. În plus, produsele naturale pot preveni chiar anumite complicații sau riscuri la care pielea noastră este expusă zilnic.Pielea are trei straturi principale: epidermă, derm și strat subcutanat. Stratul aflat în exterior, cel al epidermei, este stratul cornos, denumit și ,,bariera de protecție".Acesta este stratul care intră în contact cu mediul exterior, fiind cel mai expus. Pentru a ne asigura că îl protejăm, uleiurile și cremele de protecție sunt produse de îngrijire a pielii esențiale în această etapă.Apoi, trebuie să avem grijă și la funcțiile pielii. Pielea îndeplinește o mulțime de funcții vitale pentru noi.- este o barieră protectivă împotriva agenților patogeni și a substanțelor chimice dăunătoare;- asigură absorbția și eliminarea apei;- protejează organismul împotriva radiațiilor UV;- reglează temperatura corporală;- sintetizează vitamina D;- oferă percepție senzorialăAstfel, când alegem o cremă de corp, indicat ar fi ca aceasta să ofere protecție împotriva radiațiilor UV, nu doar să confere un aspect catifelat pielii. Ar trebui ca acea cremă să fie bogată și în vitamina D. Acestea apar ca urmare a frecării constante și a presiunii exercitate asupra unor zone ale pielii.Cele de la picioare pot apărea în urma purtării unei perechi incomode de încălțăminte, în timp ce bătăturile de la mâini au o probabilitate mai mare de apariție în cazul persoanelor care folosesc constant un anumit obiect, de exemplu foarfeca sau racheta de tenis.Inelele de protecție cu gel polimeric de la GEHWOL sunt concepute special pentru protejarea bătăturilor degetelor de la picioare și ameliorează durerea provocate de acestea. Le puteți găsi în stoc la farmacia EUMED, iar avantajul este faptul că pot fi comandate direct online.Primul pas pentru a ne asigura că ne îngrijim corect tenul este cunoașterea tipului de ten pe care îl avem, astfel încât să alegem produsele potrivite.Iată câteva caracteristici ale fiecărui tip de ten:acest tip de ten este caracterizat de o piele care produce mai puțin sebum decât în mod normal. Astfel, pielea este lipsită de hidratare și devine predispusă la apariția ridurilor fine și superficiale. Tenul este mat, cu pori mici, iar pielea este sensibilă și subțire.caracterizat de o piele netedă și elastică, are o textură catifelată și o culoare rozalie, cu pori mici și cu o circulație bună a vaselor de sânge. Deși zona T (bărbie, nas, frunte) poate fi puțin uleioasă, pielea nu are tendința să se îngrașe sau să fie prea uscată. Tenul normal nu este predispus la sensibilitate ridicată.spre deosebire de tenul uscat, acest tip de ten este caracterizat de producerea unei cantități de sebum (seboree) mai mare decât cea obișnuită. Tenul este lipsit de suplețe și este unsuros și lucios, în special în zona T. Din cauza acestui exces de sebum, tenul tinde să capete o tentă gălbuie în timp, însă ridurile apar mai rar. Tenul gras este unul favorabil pentru apariția coșurilor și a acneei.este caracterizat în principal de excesul de sebum în zona T, în timp ce restul tenului este uscat, în special obrajii. De obicei, porii din zona T sunt mari și fac apariția coșurilor mai probabilă.Hidratarea este esențială pentru orice tip de ten, chiar și pentru cel gras. Cremele pentru față cu factori de prevenție a ridurilor sunt nelipsite în acest caz. În gama de produse EUMED poți găsi astfel de creme, dar și o mulțime de produse cosmetice naturale.Un bun exemplu este Crema de față Vitamin-Cream de la Rugard, care îngrijește și protejează intensiv tenul prin conținutul de vitamine A, B6 și vitamina E.Deși pielea bebelușului are aceeași structură ca a adulților, ea nu poate îndeplini toate funcțiile. Deoarece pielea nu este complet dezvoltată, este mai vulnerabilă la deteriorare, ceea ce înseamnă că trebuie tratată cu grijă deosebită.Trebuie să folosim. Crema Weleda calmează pielea iritată și favorizează ameliorarea înroșirii pielii bebelușului, are efect hidratant și este testată și aprobată dermatologic.