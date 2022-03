9 moduri inteligente de a-ti mentine dintii sanatosi

Toata lumea stie ca regula cea mai importanta care-ti garanteaza sanatatea dintilor, dar si a gingiilor, este vizita la stomatolog de doua ori pe an, pentru controale de rutina si eventuale tratamente. Intervalul de sase luni este considerat cel optim, orice probleme putand fi descoperite in stadiu incipient. La aceasta se adauga aceste sfaturi pentru dinti sanatosi.Pentru a-ti pastra dintii sanatosi trebuie sa ai grija de ei toata viata. Curatarea dintilor nu inseamna doar periajul de doua ori pe zi, ci si alegerea unor produse de ingrijire care sa fie perfect adaptate nevoilor. Astfel, este bine de stiut ca nu toata lumea are aceeasi calitate a smaltului dentar. In functie de acest detaliu trebuie alese: pasta de dinti, apa de gura si periuta. Aceasta din urma este cea mai importanta. Daca vei alege o periuta electrica beneficiezi de avantajele unui periaj personalizat, care combate, elimina placa bacteriana pana la 10 ori mai mult ca o periuta manualaA te spala incorect pe dinti este ca si cum nu te-ai spala. Trebuie sa-ti cureti dintii pe toate partile, cu miscari blande, conform celor recomandate de medicul stomatolog, pentru a elimina resturile alimentare si pentru a indeparta placa bacteriana. Un periaj incorect duce la acumularea de tartru, la gingivita si carii. Un spalat corect dureaza cel putin doua minute si acopera intreaga gura. Exista aplicatii asociate periutelor electrice care iti arata exact ce zone au fost curatate corect si care au fost neglijate, ceea ce este un avantaj pentru sanatatea dintilor.Sunt foarte putini cei care isi curata limba si suprafata interioara a obrajilor. Chiar daca dintii sunt perfect periati, ignorarea limbii si a mucoaselor permite acumularea de placa bacteriana, care duce la un miros neplacut si alimenteaza alte probleme de sanatate orala. Periajul usor al limbii trebuie sa intre in rutina de ingrijire, de fiecare data cand te speli pe dinti. La fel si partea interioara a obrajilor.Ai auzit multe recomandari legate de utilizarea atei dentare. Desi este mai dificil de utilizat, este de un real folos pentru sanatatea dintilor, mai ales daca este folosita constant, chiar daca nu in fiecare zi. Ata dentara previne intr-un mod foarte eficient acumularea de tartru si contribuie la protectia reala a dintilor si gingiilor.Foarte simplu de utilizat, apa de gura merita sa intre in rutina de ingrijire zilnica. Contribuie in trei moduri la sanatatea orala: reduce aciditatea daunatoare smaltului dentar in zonele greu accesibile in timpul periajului si la nivelul gingiilor, remineralizeaza dintii, elimina bacteriile. Alaturi de un periaj corect contribuie la mentinerea sanatatii dintilor.Un detaliu specific pentru apa de gura este ca are indicatii precise. Exista apa de gura pentru copii, pentru dinti sensibili, probleme ale gingiilor sau chiar cu o compozitie specifica pentru anumite afectiuni, cum ar fi aftele sau leziunile provocate de aparatele dentare.Florul este un mineral esential pentru sanatatea dintilor. Acesta este continut in aproape toate tipurile de pasta de dinti in proportii ideale pentru a oferi protectie reala smaltului dentar. Fluorul combate germenii si asigura protectie impotriva cariilor. In plus, este esential pentru a pastra dintii albi. La fel de important este ca pasta de dinti sa nu fie inghitita, iar clatirea dupa periaj sa fie corecta.Apa este cea mai buna alegere pentru sanatate, in general, dar si pentru cea orala, in special. Apa bauta dupa masa are un efect de reechilibrarea pH-ului bucal. În plus, aceasta curata resturile alimentare, astfel ca poate elimina efectul potential negativ al alimentelor lipicioase si acide. O buna hidratare inseamna o secretie mai abundenta de saliva, iar aceasta are rol protector pentru mucoasa bucala si dinti.Alimentele moi sunt preferate, dar cele crocante si crude au cele mai multe avantaje pentru sanatatea dintilor si a gingiilor. Acestea curata dintii, creeaza un pH ideal, intaresc gingiile si dintii. Masticatia alimentelor crocante cum sunt fructele si legumele crude sunt uriase beneficii pentru dinti. Pe lista celor mai bune alegeri sunt merele, morcovii si tulpinile de telina.Dulciurile rafinate sunt dauntoare dintilor. Zaharul se transforma in acid care erodeaza smaltul dintilor. Alimentele acide favorizeaza aparitia cariilor. Fructele acide, ceaiurile si cafeaua sunt si ele daunatoare pentru sanatatea orala. Totusi, asta nu inseamna ca nu trebuie sa le consumi. Trebuie doar sa-ti intre in reflex obiceiuri bune, ca de exemplu sa bei apa sau sa mesteci guma fara zahar dupa ce bei cafea sau ceai.Sursa foto: Sutterstock.com