Iata de ce tratamentul cu implant dentar poate fi solutia potrivita pentru problema cu care te confrunti!

Ai un dinte care nu mai poate fi salvat, care se clatina sau care deja a inceput sa se desprinda? Daca raspunsul este afirmativ, atunci trebuie sa stii ca cea mai eficienta si performanta solutie disponibila in prezent pentru inlocuirea unuia sau mai multor dinti intr-un timp scurt si fara durere este implantul dentar, iar igiena orala corecta este deosebit de importanta pentru sanatatea noastra. Pe deasupra, un zambet sanatos si stralucitor va fi intotdeauna greu de refuzat.Beneficiile pe care le asigura un tratament de calitate cu implant dentar sunt mult superioare oricarei alte proceduri medicale prin care poti rezolva aceasta problema, in special daca apelezi la o clinica stomatologica cu servicii ireprosabile. Pentru a detalia putin aceasta afirmatie, in randurile urmatoare vei putea descoperi cateva motive pentru care un implant dentar este alegerea eficienta, avantajoasa si durabila si vei putea determina ce tip de implant se potriveste problemei cu care te confrunti.Implantul dentar este fixat precis cu ajutorul unei radacini confectionate dintr-un material 100% biocompatibil (titan) care este inserata in os, iar coroana ceramica ofera functionalitatea si senzatia unui dinte natural multumita materialelor din care este realizata, conferindu-i rezistenta si durabilitate.Procedura clasica disponibila pana nu demult pentru rezolvarea acestui tip de problema dentara presupunea devitalizarea (scoaterea nervului) celor doi dinti invecinati. Spre deosebire de tehnicile invechite, inserarea unui implant dentar nu implica durere si nu afecteaza nicicum ceilalti dinti.Tehnicile si procedurile din implantologia moderna ofera posibilitatea de inlocuire a dintilor prin metode revolutionare de remediere a complicatiilor dentare, chiar si in cazul in care osul (mandibular sau maxilar) este afectat. In aceasta situatie, una dintre tehnicile utilizate este aditia osoasa realizata la nivelul arcadei dentare.Atunci cand cauti sa rezolvi eficient problema cu care te confrunti, trebuie sa te orientezi exclusiv asupra implanturilor dentare confectionate din materiale biocompatibile pentru a elimina total riscul complicatiilor post-operatorii. Clinica stomatologica Dental Excellence cuprinde si specializarea de implantologie dentara, astfel incat iti va putea pune la dispozitie cele mai avansate proceduri si materiale din acest domeniu. Asadar, in functie de problema dentara pe care vrei sa o rezolvi si rezultatele finale pe care le urmaresti, vei avea la dispozitie:- Implanturi dentare ce inlocuiesc unul sau mai multi dinti sub o lucrare. Acest tip de implant dentar de sine-statator este ideal pentru a inlocui unul, doi sau mai multi dinti, insa pentru inlocuirea mai multor dinti va fi necesar un numar de implanturi dentare similar cu numarul dintilor extrasi. Implantul este inserat in osul pacientului, care il adopta in mod natural in cadrul procesului de osteointegrare, astfel devenind radacina artificiala pentru noul dinte sau noua lucrare dentara.- Fast and Fixed - implant dentar rapid. Fast and Fixed este un sistem de implanturi dentare special conceput pentru pacientii ce sufera de edentatie totala (lipsa tuturor dintilor) si cei care au dinti grav afectati, acestia nemaiputand fi salvati. Folosind acest sistem revolutionar, se insereaza mai putine implanturi dentare (6 in arcada de sus si 4 in cea de jos), toate intr-o singura interventie, astfel incat te vei putea bucura de o dantura fixa si functionala chiar dupa sedinta initiala.- Implanturi pentru proteze dentare. Acest tip de implant dentar este proiectat pentru a te ajuta sa scapi de grija protezei care se misca. Aceste implanturi speciale fixeaza proteza de os printr-un sistem de capse incluse in proteza care culiseaza pe bonturile atasate la implanturi. Astfel, proteza va fi resimtita aproape ca dintii naturali. Unele proteze pentru maxilar (proteza de sus) pot avea un schelet metalic in interior, care rigidizeaza structura si permite construirea acesteia fara cerul gurii, ceea ce determina un confort sporit in timpul masticatiei sau vorbitului.