Rezolutii pentru 2019: 3 avantaje ale dintilor mai albi

Igienizare orala egal preventieDaca te preocupa culoarea danturii, atunci cu siguranta vei ajunge la medic cel puțin o data pe an (preferabil de doua ori). Și asta inseamna ca orice eventuala problema va fi descoperita la timp. In plus, orice albire presupune in primul rand o verificare si un detartraj. “Desi multi dintre pacientii nostri se preocupa de latura estetica a danturii lor tot timpul anului, apropierea sarbatorilor de iarna ii convinge pe si mai multi dintre ei sa acorde o mai mare importanta acestui aspect. Cosmetica dentara are ca scop imbunatatirea aspectului dintilor prin albirea dentara, prin aplicarea de fatete dentare sau chiar prin aplicarea de bijuterii dentare. Este insa foarte important de subliniat ca toate manoperele ce tin de zona cosmeticii dentare trebuie realizate dupa ce s-a facut o igienizare riguroasa a cavitatii bucale in cabinetul stomatologic. Altfel, e ca si cum am impodobi balconul cu luminite de Craciun fara sa facem curatenie in el inainte”, a explicat dr Claudiu Lupascu.Metoda rapida si eficientaDaca in urma cu cativa ani albirea dintilor era o procedura uneori chiar dureroasa si care necesita cel putin o ora petrecuta pe scaunul dentistlui, lucrurile s-au schimbat enorm. Acum albirea se face cu aparate ultraperformante care au rezultate spectaculoase. “Procedura albirii folosind acest laser este una extrem de simpla, rezultatele fiind uimitoare - se realizeaza albiri ale dintilor si de pana la 10 nuante. De exemplu, folosirea laserului EPIC pentru albirea dentara scurteaza cu mult timpul de tratament – timpul mediu de albire este de 20 de minute, fiind solutia cea mai eficienta si minim invaziva disponibila pe piata”, a mai precizat medicul stomatolog.Mentinerea dintilor albi acasaDaca vrei sa faci o schimbare graduala sau sa mentii cat mai mult efectul albirii profesionale, exista metode prin care poti face asta acasa. Albirea se poate realiza si acasa, fiind necesara confectionarea in laboratorul dentar a unei gutiere care se aplica pe dinti. In aceasta gutiera se aplica gelul pentru albire. Gutierele se poarta cateva ore in fiecare zi pana la obtinerea rezultatului dorit, dar se pot folosi si ca metoda de mentinere a rezultatului obtinut prin albirea dintilor in cabinet, mai explicat dr Claudiu Lupascu, de la LLL Dental.