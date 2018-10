4 produse apicole mai putin cunoscute, cu beneficii fantastice pentru sanatate

Mierea de Manuka

Pastura

afectiunile respiratorii

eczemelor

infectiilor bucale

sistemului imunitar

Laptisorul de matca

este cunoscuta ca fiind cel mai puternic antibiotic oferit de natura. Datorita proprietatilor sale antibacteriene, antiinflamatorii, antifungice, antioxidante, antivirale si antiseptice, aceasta reprezinta un aliat de nadejde pentru sanatate. Desi este obtinuta de peste 100 de ani, mierea de Manuka a devenit populara odata cu descoperirea activitatii nonperoxidice specifica (NPA), activitatea care asigura puterea antibacteriana. Aceasta descoperire a fost realizata in anul 1981 de catre dr. Peter Molan, biochimist si profesor la Universitatea Waikato din Noua Zeelanda.Atunci cand alegi o miere de Manuka trebuie sa stii ca pretul acesteia este de 3-4 ori mai mare fata de pretul mediu al unei mieri normale, datorita cantitatii foarte limitate si totodata faptului ca se recolteaza doar din zonele salbatice din Noua Zeelanda sau Australia. Alege o miere de Manuka originala, raw, neprocesata, 100% naturala pentru a te bucura de beneficiile acestui produs exclusivist. Pe Vegis.ro vei gasi in oferta doar produse care indeplinesc aceste conditii, de la cei mai importanti furnizori din lume.este polenul depozitat in faguri ce fermenteaza in mod natural sub influenta substantelor adaugate de albine, a microorganismelor si datorita conditiilor de conservare. In urma fermentatiei, care dureaza trei luni, rezulta un produs diferit de polenul initial, avand o valoare terapeutica si antibiotica de trei ori mai mare decat acesta. In plus, se digera mult mai usor, deoarece granulele de polen sunt deschise, iar prin fermentatie exina (peretele celular al polenului) s-a degradat. Drept urmare pastura are proprietati valoroase datorita unui continut mai ridicat in monozaharide, vitamina K, enzime si aminoacizi, a unui procent mai mare de polen cu exina lizata (deci mai usor asimilabile) si datorita unei aciditati mai crescute, ceea ce reprezinta un factor esential in pastrarea si mentinerea echilibrului metabolic.este un amestec de substante culese de pe cel putin 20 de specii de arbori si care reprezinta o bariera de protectie pentru stup. Studiile au aratat ca 21 de bacterii, 9 specii de ciuperci parazite si 30 de tipuri de virusuri si sunt distruse de catre propolis datorita proprietatilor sale antiinfectioase. La Vegis.ro, gasesti propolis sub forma de tinctura, de spray, ca unguent sau in forma bruta. In functie de forma sa, acesta poate fi folosit in, contra arsurilor sau, in tratareasau pentru intarireaeste o substanta secretata de glandele hipofaringiene ale albinelor si are rol de hrana pentru regina si pentru larvele albinelor, in primele trei zile de viata ale acestora. Este produs in cantitati reduse, de aceea nu este un produs consumat la scara larga. Acesta este insa singurul produs natural in care se gaseste 10 HDA, un acid cu un important rol antibacterian, antifungic si viral, care stimuleaza si producerea de celule stem. De asemenea, tot in laptisorul de matca exclusiv se gaseste si acetilcolina, cu un rol esential in transmiterea impulsurilor neuronale. In plus, acest produs uimitor este bogat si in complexul de vitamine B, dar si in aminoacizi esentiali precum lizina, valina, leucina, izoleucina, metionina, fenilalanina si treonina. Astfel, laptisorul de matca functioneaza ca stimulent cu actiune energizanta, reface celulele nervoase, reduce colesterolul si ajuta la refacerea organismului dupa interventii chirurgicale, fiind recomandat inclusiv in cazul oboselii cronice, randamentului scazut din punct de vedere psihic si fizic, anorexiei, afectiunilor hepatice si nu numai.