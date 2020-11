Suplimentele care intaresc imunitatea copiilor: mit sau adevar?

In sezonul rece, imunitatea are tendinta sa scada deoarece organismul nostru incepe sa foloseasca nutrientii pentru a produce mai multa energie necesara incalzirii corpului atunci cand temperaturile sunt scazute. Un sistem imunitar slabit ne pune in pericol in fata virursurilor si agentilor exerni ce pot dauna sanatatii, iar copiii sunt printre cei mai vulnerabili. Multi parinti apeleaza, in special in aceasta perioada, la suplimente care intaresc imunitatea copiilor.Aceasta incepe cu o alimentatie echilibrata si variata, care sa ii ofere celui mic toti nutrientii de care are nevoie pentru a creste frumos si armonios, pentru a avea o stare fizica buna si o minte ascutita chiar de la varste fragede. Suplimentele pentru imunitate sunt tot mai necesare copiilor intr-o lume in care, din pacate, alimentele nu mai sunt la fel de sanatoase, in special din cauza poluarii crescute si a procesarii excesive, si in care activitatea fizica este redusa.Poate multe voci vor spune ca suplimentele alimentare sunt un mit, la fel si efectele benefice pe care acestea le au asupra organismului. Adevarul este, insa, ca, de multe ori si din variate motive, nutrientii de care organismul are nevoie pentru a functiona normal nu se regasesc in cantitate suficienta in dieta zilnica; suplimentele nu pot inlocui o alimentatie echilibrata si variata, dar sunt de ajutor in cazul deficitului nutritional sau al nevoii crescute de anumite substante nutritive.Copiii au nevoie de vitamine si minerale pentru a creste sanatosi si pentru a avea energie si o imunitate optima. Cand acestea nu sunt absorbite din alimente, carentele pot ajunge sa dauneze dezvoltarii celor mici.Pentru oase si dinti sanatosi, copiii au nevoie de, mai ales atunci cand sunt in crestere. Tot acesta este important pentru dezvoltarea si functionarea optima a sistemului muscular si a celui nervos.vine si el in sprijinul calciului, si, in plus, ajuta corpul sa lupte mai usor cu oboseala cu care se confrunta, in special la acei copii care sunt foarte activi sau care fac sporturi de performanta."fixeaza" calciul in oase, asigurand o buna absorbtie a acestuia si regland concentratia lui in sange; impreuna cu, contribuie la intarirea sistemului imunitar al copiilor., spre exemplu, nu pot fi produsi de organismul uman, insa sunt esentiali pentru o dezvoltare armonioasa si pentru o sanatate de fier, asigurand sanatatea sistemului nervos central si a celui cardiovscular.Prin urmare, atunci cand acesti nutrienti si altii asemenea lor, precum zincul, manganul, vitamina A, nu pot fi asimilati din alimente, ei pot ajunge in organism cu ajutorul suplimentelor alimentare.Cei mici au nevoie in principal de suplimente care sa sustina cresterea sistemului osos, tocmai pentru ca ei se afla in plin proces de dezvoltare fizica. O doza de 10 ml de sirop Doppelherz aktiv Calciu+Magneziu+D3 pentru copii contine aportul zilnic recomandat de nutrienti esentiali pentru ca un copil sa creasca frumos si sanatos. Produs de calitate germana, recunoscuta in intreaga lume, acest supliment alimentar are o formula ce combina perfect vitamine si minerale de care are nevoie copilul tau pentru a se dezvolta armonios (calciu, magneziu, zinc, mangan, vitamina C, vitamina D3. Se poate administra usor, deoarece vine in forma lichida, iar gustul de portocale va fi cu siguranta indragit si de copiii mai mici, si de cei mai mari.Copiii nostri nu mai au ca "sarcini" zilnice doar mersul la scoala, temele si joaca; acum cei mai multi dintre ei urmeaza tot felul de cursuri, fac dansuri, sporturi si ajung sa fie la fel de obositi ca oamenii mari, cu serviciu.Pentru a avea o minte ascutita, pentru a se concentra si a le mentine capacitatea de invatare la cote inalte, este important sa ii ajutam cu un aport de acizi grasi Omega-3, care au rol fundamental pentru cresterea, dezvoltarea si buna functionare a sistemului nervos central si cardiovascular. Regasiti in special in pestele marin, acesti acizi atat de importanti pot ajunge in organismul copiilor fie prin alimentatie (ceea ce poate fi complicat cand ai un copil care stramba din nas cand ii pui peste in fata, la masa), fie prin intermediul unui supliment precum Doppelherz aktiv Omega-3 + Vitamine A, C, E, D , sub formă de capsule masticabile. Complexul de Omega-3 si vitamine in doza zilnica recomandata pentru varsta lor ajuta copiii cu varsta intre 4 si 7 ani sa se dezvolte normal, cu o singura capsula masticabila pe zi. Pentru scolari, preadolescenti si adolescenti printre beneficii se numara dezvoltarea normala a ficatului si rinichilor, stimularea capacitatii de concentrare si prevenirea deficitului de atentie.Produsele sunt disponibile în farmacii sau pentru comenzi online pe www.sanatatelatineacasa.ro