Exista viata (sexuala) dupa menopauza?

Menopauza este o etapa fireasca in viata noastra, a femeilor, care ne face sa ne confruntam cu o serie de probleme ce ne afecteaza activitatile de zi cu zi. Despre unele dintre ele, precum bufeurile, transpiratiile nocturne, starile de nervozitate si de anxietate, ne este mai usor sa vorbim si, implicit, sa cautam solutii pentru a le ameliora. Pe altele, precum scaderea libidoului si viata noastra sexuala, le ignoram pentru ca ne este greu sa le analizam si sa vorbim despre ele.De vina pentru toate aceste tulburari sunt schimbarile hormonale care au loc in organismul nostru, tulburari care afecteaza aproape jumatate dintre femeile aflate la menopauza, pentru o parte dintre noi ele fiind intolerabile.Una dintre problemele cu care ne confruntam in preajma menopauzei sau la menopauza este atrofia vaginala, la fel de deranjanta precum bufeurile sau schimbarile de dispozitie. Spre deosebire de acestea insa, atrofia vaginala nu trece de la sine, nu se atenueaza in timp, ci se agraveaza si poate provoca si intretine alte afectiuni mai grave.Atrofia vaginala provoaca dureri si sangerari in timpul actului sexual, care se transforma astfel dintr-un moment de fericire si tandrete in doi intr-o experienta neplacuta, pe care facem tot posibilul s-o evitam. In plus, atrofia vaginala creeaza senzatii de disconfort si iritatie ce se manifesta chiar si in timpul mersului sau statului in sezut.Ca si celelalte simptome care se manifesta in preajma menopauzei, uscaciunea vaginala este rezultatul scaderii sintezei de estrogen si progesteron. Nimic nou pana aici.Scaderea nivelului de estrogen perturba echilibrul pH-ului natural (acid versus alcalin) de la nivelul vaginului si ii afecteaza gradul natural de umiditate. Aceasta duce, evident, la uscaciune, dar si la iritatie, ce poate declansa afectiuni cum sunt infectiile tractului urinar.Daca pH-ul vaginal (care, normal, tinde spre valori acide) atinge valori prea apropiate de zone alcalina, se pot dezvolta microorganisme patogene si levuri care provoaca infectii si micoze ce afecteaza atat de multe femei.In plus, nivelele scazute de estrogen sunt responsabile de subtierea peretilor vaginali si pierderea elasticitatii, ambele fenomene contribuind la senzatia de uscaciune vaginala.Mastrelle Madame este un gel vaginal concentrat in isoflavone din soia, substante denumite fitoestrogeni datorita proprietatii lor de a mima efectul estrogenilor fara a avea actiune estrogenica propriu-zisa. Fitoestrogenii din soia aplicati pe mucoasa vaginala ii cresc gradul de hidratare, ii redau troficitatea si elasticitatea si restabilesc secretia normala de mucus protector lubrifiant.Gelul vaginal Mastrelle Madame contine si acid hialuronic, o macromolecula naturala ce mentine apa in tesuturi, dar si extracte calmante de aloe si galbenele ce reduc iritatia si grabesc vindecarea.O aplicare de 2 ori pe saptamana este suficienta pentru a reface mucoasa vaginala, pentru a restabili nivelul normal de hidratare si lubrifiere si pentru a echilibra pH-ul la valoarea normala fiziologica pentru aceasta varsta.In plus, credeti sau nu, cresterea consumului de apa contribuie la hidratarea intregului organism. Un corp hidratat are sanse mult mai mari sa-si regaseasca echilibrul natural. Mai mult, hidratarea face bine si pielii.In aceasta perioada trebuie evitate baile cu spuma, produsele de igiena si toaleta parfumate si care contin sapunuri. Sapunurile obisnuite sunt prea alcaline pentru zona intima, iar parfumurile pot irita mucoasa vaginala. Trebuie adaugat ca si dusurile vaginale in afara unei infectii trebuie evitate. Daca simptomele sunt severe e bine sa evitam si spalarea lenjeriei cu detergenti parfumati.Desigur ar trebui sa renuntam sa purtam lenjerie stramta si din materiale sintetice care, prin frecare, nu fac decat sa inrautateasca lucrurile.