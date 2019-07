Menopauza: O etapa sau o adevarata schimbare

Acestea sunt doar cateva dintre trairile si simptomele pe care le avem noi, femeile, atunci cand se apropie menopauza. Pentru ca, desi stim ca urmeaza, citim ce se va intampla cu organismul si psihicul nostru, atunci cand primele semne isi fac simtita prezenta, tot nu suntem suficient de pregatite.Din cauza schimbarilor hormonale, incepem sa ne confruntam cu o serie de tulburari somatice precum bufeuri, transpiratii nocturne, tendinta de ingrasare, scaderea libidoului si atrofie vaginala. Aceste tulburari afecteaza aproape jumatate dintre femeile aflate la menopauza, iar pentru o parte dintre noi, sunt intolerabile. Dezechilibrul hormonal conduce la tulburari psihice cum ar fi irascibilitate, plans facil, relatii interpersonale dificile, stari depresive si la tulburari cognitive precum modificari ale atentiei, memoriei, scaderea capacitatii de concentrare si dezvoltarea unor complexe de inferioritate.calmeaza simptomatologia specifica menopauzei. In perioada de instalare a menopauzei, combinatia dintre extractele de Cimicifuga racemosa si Vitex agnus-castus are efecte pozitive asupra bufeurilor, transpiratiilor nocturne si tulburarilor de somn. Extractul de Rhodiola rosea amelioreaza semnificativ anxietatea, stresul si alte stari emotionale negative, iar melisa induce instalarea unei stari de relaxare si calm, necesara restabilirii echilibrului emotional.Vitamina B6 este deseori denumita vitamina „antistres” deoarece reduce efectele negative ale stresului asupra sistemului nervos, ajutand la reglarea somnului si a bunei dispozitii.Instalarea menopauzei induce modificari in special la nivelul sistemului osos ce constau in pierderi de masa osoasa ce conduc la osteoporoza, precum si la nivelul sistemului cardiovasular prin cresterea riscului aparitiei aterosclerozei. De asemenea, la menopauza, pielea si mucoasele isi pierd din elasticitate si devin mai uscate. Cel mai afectat este epiteliul vaginal care se atrofiaza, isi pierde mucusul lubrifiant si devine mai predispus la infectii, iar actul sexual este insotit de disconfort.Prin aportul de izoflavone din soia, vitamine si calciu,se adreseaza tuturor acestor tulburari care intervin in perioada menopauzei. Beneficiile utilizarii izoflavonelor din soia se datoreaza faptului ca acestea mimeaza actiunea estrogenilor (fiind denumite si fitoestrogeni), dar fara a prezenta efectele adverse ale estrogenilor de sinteza (cum ar fi: tromboze venoase, cresterea riscului de cancer mamar, ovarian sau uterin). Aportul de fitoestrogeni echilibreaza balanta hormonala care este bulversata de schimbarile hormonale de la menopauza.Combinatia unica de extract standardizat de soia, vitamina K2-MK7, lactat de calciu si vitamina D3 contribuie la mentinerea sanatatii sistemului osos si reducerea riscului de fracturi, prin incetinirea procesului de pierdere de masa osoasa si cresterea densitatii osoase (datorita stimularii absorbtiei calciului si favorizarii mineralizarii).Asocierea dintre extractul standardizat de soia, vitamina E si vitamina K2-MK7 protejeaza sistemul cardiovascular si reduce riscul de ateroscleroza. Actiunea se datoreaza implicarii izoflavonelor din soia in reducerea nivelului colesterolului, a vitaminei K2-MK7 in preventia calcifierii de pe artere si a vitaminei E in protejarea organismului de stresul oxidativ.Izoflavonele din soia, vitamina E si vitamina B6 au, de asemenea, efecte benefice asupra pielii, mucoaselor si parului prin cresterea tonicitatii, mentinerea elasticitatii si hidratarea mucoaselor, in special a mucoasei vaginale si favorizarea intaririi structurii firului de par.Vitamina B6 contribuie la functionarea normala a sistemului nervos si reducerea starii de oboseala, iar prin reglarea activitatii hormonale sustine actiunea tuturor celorlalte ingrediente active.Afla mai multe despre produsele din gama Mastrelle pe site-ulsip e pagina de Facebook Feminitate pura.