12 motive foarte importante pentru care uleiul de ricin ar trebui sa existe in orice casa

Acesta are numeroase si uimitoare proprietăți medicinale, de aceea este foarte important sa il tii cat mai aproape de tine. Iata cateva dintre cele mai importante beneficii pe care le are uleiul de ricin.Inflamatiile, arsurile solare, acneea și pielea crăpată pot fi vindecate de acest ulei puternic. Pur și simplu trebuie să-l aplici pe partea afectată a pielii și sa o lasi să acționeze timp de 60 de minute. Fa aceste procedeu de 2-3 ori pe zi.Poti trata cataracta prin aplicarea unei picături de ulei de ricin în ochi. Fa acest lucru înainte de a merge la culcare deoarece estompează vederea. Fa un amestec între 2-3 picături de apă distilată și o picătură de ulei de masline apoi aplica la ochiUleiul de ricin este soluția ideală atunci când vine vorba de buzele uscate și crăpate.Deoarece uleiul de ricin intră cu ușurință în țesuturile pielii, acesta este perfect în hidratarea pielii uscate. Trebuie doar să masezi pielea cu ulei.Acest ulei ameliorează durerea și stimulează circulația. Poti spori efectul său de vindecare și calmare, amestecandu-l cu ulei de menta sau ulei de mușețel.Foarte putine persoane știu că acest ulei este excelent pentru durerile de spate. Poti sa scapi de rigiditate și durere prin masarea părților afectate ale corpului cu acest ulei și apoi acoperirea cu o cârpă curată și moale. Pentru a te asigura că uleiul pătrunde profund în țesuturile pielii, aplica-l peste acesta și lăsa-l să rămână până când este rece.Datorita proprietatilor sale antimicrobiene si antiiflamatorii, uleiul de ricin previne aparitia negilor. Aplica acest ulei pe veruci si in scurt timp vei scapa de ele.De asemenea, uleiul de ricin este ideal pentru a elimina aspectul de pigmentare, vergeturi, cicatrici și pete. Uleiul de ricin este extrem de bogat în acizi grași care dau o piele sănătoasă.Uleiul de ricinface părul mai vibrant, mai tânăr, îl hidratează și îl împiedică să se deterioreze. Incalzeste o lingură de ulei și aplica-l pe varfurile parului.Acest ulei este, de asemenea, excelent pentru scalp. Mentine părul sănătos, previne mâncărimea, calvitia, microorganismele și infecțiile scalpului.Se topește o lingură de ceară de albine și se adaugă 2 linguri de cărbune sau pudră de cacao și ulei de ricin. Se amestecă bine și te poti bucura un rimel 100% natural!Poti trata hemoroizii folosind ulei. Aplica acest ulei pe discheta de bumbac si aplica uleiul de ricin pe zona afectata. Lasa-l să acționeze timp de 15 minute. Repeta acest proces de câteva ori pe zi.Poti curăța tractul digestiv consumând acest ulei. Dozajul recomandat pentru copii este de 1-2 lingurițe, pentru copiii cu vârsta mai mare de 2 ani si pentru adulti 1-2 lingurițe.