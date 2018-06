Ce este sinuzita si cum poti sa o tratezi in mod natural

Sarea de mare, împreună cu bicarbonatul de sodiu pot ajuta la ameliorarea sinuzitei. Din aceste ingrediente putem dezvolta diferite remedii care ne vor ajuta să tratăm această boală respiratorie.Dincolo de faptul că este un ingredient foarte sanatos in bucatarie, sarea marină poate ajuta în diferite probleme de sanatate datorită proprietăților sale benefice pentru decongestionarea nazală, de aceea este utila pentru tratamentul bolilor respiratorii.Pe de altă parte, știm cu toții că bicarbonatul de sodiu are multiple funcții și utilități. Ajută la respirația urâtă, la albirea dinților, la digestie și chiar poate fi folosit ca deodorant de casă.Sinuzita este o afectiune mai frecventă decât credem de obicei. Deși mulți specialiști recomandă de obicei o operație chirurgicală pentru a ușura disconfortul, există multe remedii care te pot ajuta să atenuezi durerea pe care o produce. Prin urmare, poti prepara două rețete folosind sare de mare. Această afecțiune, cunoscută și sub denumirea de rinosinusită, afectează respirația și provoacă dureri și disconfort în zona feței. Sinuzita apare când mucoasa nasului devine inflamată. Astfel, aceasta afectează cavitățile mici care ne conectează nasul cu exteriorul și sunt cunoscute ca sinusuri paranasale.În plus față de simptomele menționate mai sus, sinuzita poate apărea, de asemenea, cu respirație urâtă, oboseală, tuse, febră sau durere generală în organism.Este întotdeauna recomandabil să mergi la un medic care poate să-și dea avizul cu privire la acest aspect.Va fi întotdeauna important să urmezi un tratament pentru a evita apariția unor consecințe majore care se pot extinde pe întreaga zonă.Sarea de mare este unul din ingredientele cele mai utilizateremedii acasă pentru ameliorarea sinuzitei, deoarece ajută la reducerea inflamației și decongestionarea nazala. Se remarcă pentru contribuția sa la minerale, cum ar fi calciu, iod, magneziu și potasiu.Prin deschiderea canalelor, se permite si eliminarea mucusurilor care ar putea provoca infecții.