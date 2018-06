Cum scapi de iritatiile dupa epilare. Remedii naturale sanatoase si cu efect imediat

Aproximativ 58% din femei folosesc aparatul de ras pentru a se epila, in special in perioada verii, cand nu au rabdare ca firele de par sa creasca pentru a se epila cu ceara.Epilara cu ajutorul aparatului de ras este rapida si usoara, insa cel mai incomod lucru sunt iritatiile care pot aparea dupa. Pentru a scapa de acestea exista insa remedii naturale rapide, care le calmeaza si le vindeca rapid. Iata cateva dintre acestea.Amidonul de porumb este folosit pentru numeroase produse cosmetice. Acesta ajuta la calmarea eruptiilor cutanate si la tratarea iritatiilor.Amesteca niște amidon de porumb cu apă pentru a face o pastă și aplic-o în zonele afectate timp de 10 minute. Clateste apoi pielea.De secole, mierea a fost folosită pe scară largă pentru a vindeca rănile și afectiunile pielii. Efectul său antiinflamator și antimicrobian ajuta pielea iritată lasand-o netedă și bine hidratată. Aplicamiere brută (organică) în zona afectată și las-o timp de 10-15 minute. Clăteste apoi cu apă caldă.Uleiurile esențiale naturale sunt recunoscute pentru proprietățile lor calmante și anti-inflamatorii. Deci, uleiul de măsline este un remediu excelent pentru a repara funcția naturală de barieră a pielii. Uleiul din arbore de ceai are un efect antibacterian asupra pielii iritate. Uleiul de vitamina E este renumit pentru proprietățile sale antioxidante, ceea ce îl face unul dintre cele mai populare tratamente pentru diferite tipuri de probleme de piele. Alege un tip de ulei care iti place (miros, consistență etc.) și aplica-l la pe iritatiile pielii. Reține că uleiurile naturale de plante (de exemplu, ulei de măsline) pot fi folosite direct pe pielea iritată, în timp ce uleiurile esențiale (ulei de lavandă, ulei de arbore de ceai) trebuie amestecate cu apă: 4-5 picături de ulei esențial + 2 linguri de apă.Indiferent de zonă, epilatul în general lasa pielea uscată și poate produce mâncărime. Unul dintre cele mai bune remedii pentru iritatiile inghinale este vaselina cosmetica. Aplica vaselina cosmetica în zona afectată și las-o să actioneze cel puțin 10-15 minute. Indeparteaz-o folosind un prosop umed.Când este aplicata în zona afectată, aspirina funcționează ca agent antiinflamator, făcând ca senzația de arsură după bărbierire să fie mai puțin dureroasă și iritantă. Se dizolvă 2-3 comprimate de aspirină în apă pentru a face o pastă. Aplic-o în zona iritată a pielii și las-o timp de aproximativ 10 minute. Se spală cu apă caldă. Evita utilizarea locală dacă ai pielea sensibilă.Oțetul de mere acționează ca un agent antimicrobian care ucide germenii și bacteriile și ajută la reducerea inflamației. Conținutul său acid scade și nivelul pH-ului pielii, făcând-o mai fluidă și mai puțin roșie. Se diluează oțetul de mere cu apa înainte de a se aplica în zona afectată.