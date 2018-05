Cum tratezi otita cu ajutorul cepei

Infecțiile urechilor apar cel mai adesea la copii, deoarece micuții nu au dezvoltat pe deplin trompa lui Eustachio, motiv pentru care sunt mai ușor de blocat. trompa lui Eustachio este responsabila pentru scurgerea fluidelor care apar în membrana timpanică. Curenții puternici de vânt sunt cei care cauzează obstrucția tuburilor și din acest motiv se generează infecția.- alergii- răceli- Schimbări bruște ale climei- Fumul de tutunOtita nu este contagioasă, dar din moment ce răcelile sunt una dintre cele mai frecvente cauze, trebuie să le prevenim. La copii, este mai ușor să se răspândească o răceală comună și să provoace acest tip de infecție.Ceapa este una dintre cele mai comune legume din bucătărie și a fost folosită încă din cele mai vechi timpuri.Aceasta leguma este originara din Asia, dar culturile sale au inceput sa se raspandeasca in timp in toata lumea. Ceapa este bogata in vitamine, inclusiv C si B6, si minerale, cum ar fi fier si potasiu. Datorită acestui lucru ajută la întărirea sistemului imunitar și, prin urmare, combate alergiile, inflamațiile și elimină toxinele într-un mod mai eficient.Ceapa este o sursa indispensabila de nutrienti. Aceasta leguma are capacitatea de a întări sistemul imunitar care este responsabil pentru asigurarea apărării organismului și, astfel, ajută la prevenirea bolilor precum diabetul, deoarece nu conține un conținut ridicat de zahăr.Ceapa ajută la controlul nivelurilor de zahăr din sânge și, la rândul său, ajută la eliminarea organismelor dăunătoare care afectează sistemul digestiv.Cum putem profita de aceasta leguma?Vă recomandăm să pregătiți o supă cu ceapă dacă prezentați oricare dintre cele două simptome pentru a obține o îmbunătățire.Notă: Nu se recomandă utilizarea excesivă a cepei. În cazul depășirii zilnice, dozele ar putea genera respirație urinară, gaz și flatulență.Ceapa are proprietăți care ajută la reducerea inflamației și calmarea simptomelor prin infecție, motiv pentru care îl este recomandata ca remediu natural pentru tratarea otitei.Ce trebuie sa faci?Se taie ceapa în pătrate mici. Pune-o în urechea afectată înainte de a dormi și las-o să acționeze toată noaptea.De asemenea o alta metoda consta in extragerea sucului de ceapa. Inmoaie bumbacul sau bucata de pânză cu sucul de ceapă si incalzeste-o. Asigura-te că este la o temperatură medie și pune-l pe urechea care prezintă infecția. Sucul de ceapă nu trebuie să fiarbă sau ar putea provoca vătămări mai grave.