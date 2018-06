De ce sunt periculoase anticonceptionalele. Dupa ce vei citi asta, te vei convinge ca nu trebuie sa iei niciodata

Te pot feri de o sarcina nedorita si uneori sunt prescrise de medici pentru reglarea menstruatiei, insa anticonceptionalele au numeroase efecte adverse, care pot fi foarte periculoase pentru sanatate.Anticonceptionalele sunt o metoda usoara si sigura de contraceptie, insa acestea pot produce ameteli, aparitie incontrolabila a accenei si surplus in greutate.De asemenea, pielea poate deveni mai grasa decat de obicei. Pot aparea sangerari usoare, care pot dura saptamani intregi. Totodata, anticonceptionalele pot duce la schimbari de dispozitie, de aceea nu sunt indicate persoanelor care au suferit de boli neurologice sau psihice. Ele potsau stari emotionale de tipul irascibilitatii sau hipersensibilitatii emotionale fara motiv.Anticonceptionalele se bazeaza pe o concentratie de hormoni, care pot provoca dereglari severe ale sistemului endocrin. Din cauza acestor dereglari la nivel endocrin, poate aparea hirsutismului, adica par facial in exces.Pilulele contraceptive scad apetitul sexuale deoarece hormonii pe care le contin vor interactiona cu hormonii feminini sexuali.Un alt efect al anticonceptionalelor este sensibilitatea crescuta care poate duce la dureri de sani. Din cauza modificarilor de ordin hormonal, acestea pot interfera si cu hormonii care vor putea declansa chiar si o mica secretie a glandelor mamare, dar in primul rand vor creste sensibilitatea sanilor, umflarea acestora sau durere in sani.Unele femei pot prezenta modificari si la nivel digestiv, acuzand stari de greata si chiar varsaturi.Pentru ca ficatul este organul care realizeaza activarea oricarui medicament ingerat si inclusiv a anticonceptionalelor, anticonceptionalele pot fi o cauza a distrugerii treptate a hepatocitelor fara lasarea timpului de refacere al celulelor hepatice, fapt pentru care aceasta afectare va putea cauza in timp cancerul hepatic, sau in prima faza fibrozarea acestora, ori aparitia unor formatiuni de tip benign in structura hepatica, adica a unor noduli hepatici, a unor adenoame hepatice sau granuloame hepatice.Detoxifierea organismului se realizeaza cu ajutorul eliminarii toxinelor de catre rinichi. In urma administrarii de anticonceptionale, specialistii au observat co-aparitia unei insuficiente renale, sau formarea mai rapida a litiazei renale, ori accentuarea blocajului litiazic, adica altfel spus agravarea litiazei datorate unei utilizari inadecvate a anticonceptionalelor.Anticonceptionalele sunt foarte periculoase, pentru ca determina cresterea colesterolului rau in organism. Acest lucru poate produse aterogeneza, adica depunerea de grasimi pe artere. Acestea se infunda, ceea ce declanseaza o serie de boli, precum accidentul vascular cerebral (ACV), infarctul miocardic acut, hipertensiune arteriala, etc. Femeile care iau anticonceptionale "dupa ureche" prezinta un risc cu 40% mai mare de a suferi infarcte si ACV.Pentru ca sunt compuse din hormoni sintetici, anticonceptionalele fac ca celulele sanilor sa se dividia mai rapid, fapt ce ii face mai sensibili si ii pot sensibiliza la carcinogeni - agentii care cauzeaza cancerul.18 din 20 de studii realizate, incepand cu 1980, privind legatura dintre pilula contraceptiva si cancerul de san au aratat ca femeile care iau anticonceptionale au un risc mai mare de a face cancer mamar decat cele care nu iau.O analiza a cercetarilor facute in ultimii 20 de ani a aratat ca femeile care utilizau pilula de 4 ani sau mai mult, inainte de prima lor sarcina dusa la termen, aveau un risc crescut cu 72% de a dezvolta cancer mamar. Dupa varsta de 25 de ani, pilula creste cel putin cu 4 % riscul de cancer la san.